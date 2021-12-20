США призвали своих граждан отменить поездки в Украину

Государственный департамент рекомендует гражданам США не посещать Украину из-за COVID-19, а также пересмотреть решения о поездках из-за угрозы агрессии со стороны России.

Как сообщает посольство США в Украине, Госдеп предупреждает американцев, что РФ планирует серьезные военные действия против Украины.

"Гражданам США также напоминают, что условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на контролируемой Россией восточной Украине, непредсказуемы и могут ухудшиться без особого уведомления", — говорится в сообщении.

Внимание граждан США обращается также на в целом неспокойную обстановку в стране.

"Преступления против иностранцев и собственности - обычное дело. По всей Украине, в том числе в Киеве, регулярно проходят демонстрации, которые иногда переходят в насилие. Также имели место политические убийства и взрывы" - сказано в сообщении.

Рекомендовано соблюдать повышенную осторожность из-за преступности и гражданских беспорядков. Указано, что некоторые области имеют повышенные риски.

Напомним, в администрации президента США Джозефа Байдена отсрочили отправку в Украину дополнительной военной помощи на сумму 200 миллионов долларов. Этим решением американское правительство хочет дать больше времени дипломатическим усилиям по разрядке напряженности.

Министр обороны Украины Алексей Резников в ходе визита в США запросил у Вашингтона поставки вооружения, которые предназначались Афганистану, а также средства радиоэлектронной борьбы и средства ПВО и морской обороны.