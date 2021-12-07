Украина просит у США военную технику, предназначенную для Афганистана

Из-за наращивания войск России вблизи украинских границ министр обороны Алексей Резников запросил у США вооружение, которое американцы еще никогда не поставляли Киеву.

Об этом сообщает Foreign Policy.

Министр обороны Украины Алексей Резников в ходе визита в США запросил у Вашингтона поставки вооружения, которые предназначались Афганистану.

Сообщается, что Украина запросила образцы вооружения, которые Штаты никогда еще не поставляли Киеву. При этом Резников попросил об их поставках как можно скорее.

Украинский министр обороны запросил средства радиоэлектронной борьбы и средства ПВО и морской обороны.

Подобное вооружение должно создать потенциальный щит от разрушительных бомбардировок РФ и электромагнитных атак, которые, вероятно, будут идти вместе с любым наступлением на Украину.

Помимо средств ПВО и РЭБ Украина нуждается в дополнительном вооружении. Киев запрашивал военное оборудование, которое предназначалось афганскому правительству до его захвата Талибаном, в том числе вертолеты Ми-17 (Ми-8) и боеприпасы. Сейчас эти вертолеты и так находятся в Украине на техобслуживании.

По данным Минобороны Украины, Россия разместила около 115 000 военнослужащих у границ Украины, на оккупированном Крымском полуострове и в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Вашингтон обдумывает просьбы Киева о большей военной поддержке и множество других вариантов реагирования, включая экономические санкции.

Тем временем американская разведка в который раз заявляет о планах РФ начать полномасштабное военное вторжение в Украину. В США считают, что российские войска могут вторгнуться в Украину в начале 2022 года.

Украинская разведка также считает, что Россия планирует вторжение в Украину на зиму 2022 года.