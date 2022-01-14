США решительно справятся с любыми попытками РФ разместить войска в Латинской Америке, — Салливан

Реакция США на возможное размещение российских войск на Кубе и в Венесуэле будет решительной и незамедлительной, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан во время брифинга.

"Я не собираюсь отвечать на хвастовство в публичных комментариях. Этот вопрос не поднимался во время переговоров с РФ по безопасности. Если такое размещение произойдет, то мы отреагируем решительно", – сказал Салливан.

Он согласился со словами замгоссекретаря США Венди Шерман которая ранее отмечала, что американская сторона готова обсуждать взаимные ограничения на развертывание ракет, пока Россия готова выполнить свою часть сделки.

Если же Россия продолжит эскалацию или начнет полномасштабное вторжение в Украину, то РФ столкнется с более жесткими санкциями, отметил Салливан.

Он считает, что угроза нового военного вторжения остается актуальной, так как Россия разместила десятки тысяч войск в Украине (на оккупированной территории) и возле границы.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, представляющий страну на переговорах с НАТО и США заявил, что не исключает размещение российской военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле.

Ранее Рябков допускал, что отношения с США вполне могут дойти до ситуации, схожей с Карибским кризисом 1962 года, если Россия не получит гарантий нерасширения НАТО, каковые были предложены в проекте договора, опубликованном 17 декабря.

На переговорах с США 10 января в Женеве Рябков потребовал "железобетонных" гарантий касательного того, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО.

Однако США отвергли это требование, заявив, что только НАТО и Украина могу принимать вопрос о вступлении страны в альянс.