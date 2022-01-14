НАТО готово к установлению взаимного с Россией контроля над ядерным оружием

НАТО готово к установлению взаимного с Россией контроля над вооружениями, включая ядерные. Об этом заявил в эфире "Польского радио" генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"Мы должны различать несколько вопросов. Одно дело — односторонний вывод войск с территории НАТО, чего добивается Россия, предлагая нам на подписание трактат, и это исключено. На такой компромисс мы не пойдем. Мы имеем право на защиту всех союзников с помощью присутствия войск на восточном фланге", — подчеркнул он.

В то же время он отметил, что альянс открыт к обоюдному, равному и взаимному контролю вооружений, контроль также должен быть возможным для проверки.

"Это касается обычных и ядерных сил. Ранее мы убедились, что контроль над вооружениями позволяет снизить напряжение по обе стороны", — отметил Столтенберг.

Напомним, что 17 декабря Россия предложила НАТО заключить соглашение о взаимных гарантиях безопасности, предусматривающее, в частности, обязательства размещать новые силы альянса в странах Восточной Европы, гарантировать непринятие в НАТО новых членов, в первую очередь Украины и Грузии, и неразмещение ракет средней и малой дальности в странах, откуда стороны могут нанести удар друг по другу. Однако о ядерных вооружениях речь в проекте документа не шла.

В то же время США и НАТО, в том числе после переговоров с РФ 10 и 12 января, продолжают настаивать на сохранении за всеми странами, включая Украину, права вступить в НАТО, хотя это требование является ключевым для РФ.

При этом Столтенберг заявил, что провал переговоров с Россией грозит новым военным конфликтом в Европе, потому переговоры с ней следует продолжать далее.

Стоит также отметить, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, как передают российские СМИ, на пресс-конференции 14 января подтвердил, что продолжается подготовка саммита пяти ядерных стран, который должен будет пройти в очном режиме после улучшения эпидемиологической обстановки. Такую инициативу выдвигал еще в январе 2020 года президент России Владимир Путин.

Напомним также, что 3 января пять государств, имеющих в своем арсенале ядерное оружие (США, РФ, Франция, Великобритания и Китай), выступили с совместным заявлением о недопустимости ядерной войны.

В МИД России при этом накануне раскрыли, что имеют планы размещения своих военных на Кубе и в Венесуэле, если переговоры с США провалятся, хотя и допускают, что это может привести к кризису, подобному Карибскому ядерному кризису 1962 года.