В России внезапно объявили проверку боевой готовности армии

Минобороны России утром 14 января внезапно начало проводить проверку боевой готовности войск Восточного военного округа. Об этом сообщает ТАСС.

По информации издания, проверки проводят в рамках подготовки к проведению стратегических командно-штабных учений "Восток-2022".

"Особое внимание будет уделено оценке возможностей транспортной инфраструктуры государства по обеспечению перевозки войск в установленные сроки", — заявили в Минобороны.

В ведомстве собираются отработать ряд задач по организации всестороннего обеспечения. В частности, проведут боевые стрельбы на удаленных полигонах в ходе проверки боеготовности.

Уточняем, Восточный военный округ расположен на Дальнем Востоке России. Его штаб — в Хабаровске. Округ является одним из четырех военно-административных единиц Вооруженных сил России на Дальнем Востоке.

Напомним, в декабре американские СМИ сообщали со ссылкой на данные разведки о том, что российские войска могут якобы вторгнуться в Украину в начале 2022 года.

Ранее информацию о том, что РФ планирует крупномасштабные военные действия против Украины, подтвердил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заявил, что "планы включают в себя попытки дестабилизировать Украину изнутри, а также крупномасштабные военные операции".

Кроме того, немецкие СМИ со ссылкой на свои источники в НАТО и службах безопасности сообщали, что Российская Федерация может провести новое вооруженное вторжение в Украину в три этапа.

По информации издания, если этот сценарий будет осуществлен, РФ захватит две трети страны, что является "планом-максимумом" для Кремля.