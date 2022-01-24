Госдеп США приказал выехать из Украины членам семей сотрудников посольства

Государственный департамент разрешил отъезд госслужащих США и обязал выехать из Украины членов семей сотрудников посольства Соединенных Штатов Америки в Киеве. Об этом сообщает диппредставительство в Украине.

"24 января Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд ("санкционированный отъезд") государственных служащих США и приказал уехать членам семей ("обязательный отъезд") государственных служащих США из посольства в Киеве", — говорится в сообщении.

Санкционированный отъезд дает возможность сотрудникам выехать, если они этого хотят, а обязательный — требует, чтобы семьи покинули страну.

Госдепартамент принял решение разрешить этот выезд как особое предостережение из-за постоянных усилий России по дестабилизации ситуации в Украине.

"Мы проводили консультации с украинским правительством по этому шагу и координируем свои действия с посольствами стран Альянса и стран-партнеров в Киеве", — отмечено в сообщении.

Государственный департамент также обновил четвертый уровень опасности в предыдущем официальном совете по поездкам в Украину: "Не путешествуйте из-за усиления угроз значительных военных действий России против Украины".

При этом посольство США в Киеве продолжит регулярную работу.

За день до объявления решения о выезде высокопоставленное должностное лицо Государственного департамента США опровергло сообщение ряда американских СМИ об эвакуации части сотрудников посольства Соединенных Штатов Америки в Украине.

Источник CNN, близкий к украинскому правительству, сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский уже обсудил возможную эвакуацию сотрудников посольства с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По мнению Зеленского, если Соединенные Штаты предпримут такой драматический шаг, то это будет "чрезмерной реакцией".