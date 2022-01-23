В Госдепе опровергли информацию об эвакуации семей американских дипломатов из Украины

Высокопоставленное должностное лицо Государственного департамента США опровергло сообщение ряда американских СМИ о якобы эвакуации части сотрудников посольства Соединенных Штатов Америки в Украине.

Об этом сообщает "Голос Америки".

По словам чиновника Госдепа, приказ об эвакуации не поступал.

Другой представитель Государственного департамента США сообщил, что Соединенные Штаты осуществляют тщательное планирование на случай экстренной ситуации, как всегда, в случае, если ситуация с опасностью ухудшится.

"Мы уже находимся на четвертом уровне по рекомендациям по путешествиям в Украину из-за коронавируса и посоветовали гражданам США быть проинформированными о сообщении о том, что Россия планирует значительные военные действия против Украины. Если будет решение изменить нашу позицию по отношению к американским дипломатам и их семьям, американские граждане не должны ожидать, что будут эвакуации при поддержке правительства США. Пока для поддержки вылетов доступны коммерческие рейсы", - заявил представитель Госдепа в электронном письме.

Отметим, ранее в американских СМИ появилась информация о том, что Государственный департамент США распорядился с понедельника, 24 января начать эвакуацию семей дипломатов из американского посольства в Киеве.

"Государственный департамент приказал семьям персонала посольства США в Украине начать эвакуацию из страны в понедельник", - сообщил американский канал Fox News.

По данным журналистов, об этом рассказали официальные лица ведомства.

Кроме того, источник CNN, близкий к украинскому правительству, сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский уже обсудил возможную эвакуацию сотрудников посольства с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По мнению Зеленского, если Соединенные Штаты предпримут такой драматический шаг, то это будет "чрезмерной реакцией".

Отметим, вечером в среду, 19 января, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам с призывом не паниковать из-за возможного полномасштабного вторжения России и "не бежать за спичками и гречкой".