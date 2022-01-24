МИД Украины считает эвакуацию семей американских дипломатов из Украины "преждевременной"

Министерство иностранных дел Украины приняло к сведению решение Государственного департамента США об отъезде членов семей сотрудников американского посольства в Киеве, а также о разрешении части его сотрудников добровольно выехать из Украины. Соответствующий комментарий спикера МИД Олега Николенко был опубликован на сайте ведомства.

"Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерного предостережения", — говорится в нем.

По утверждению украинских дипломатов, фактически кардинальных изменений в ситуации с безопасностью в последнее время не произошло: угроза новых волн российской агрессии остается постоянной с 2014 года, а накопление российских войск у государственной границы началось еще в апреле прошлого года.

Также в МИД призывают спокойно относиться к рекомендациям гражданам США регистрировать планы своих поездок в системе STEP на сайте Госдепа, поскольку это нормальная международная практика поддержания консульской связи стран со своими гражданами. Украинцам, которые выезжают за границу, ведомство также рекомендует регистрироваться в аналогичной системе ДРУГ.

В то же время, по мнению украинского министерства, в медиапространстве распространяется большое количество информации, ставящей целью подорвать экономику Украины.

"Российская Федерация в настоящее время прилагает активные усилия для дестабилизации внутренней ситуации в Украине. В украинском и международном медиапространстве распространяется большое количество дезинформации, манипуляций и фейков, чтобы посеять панику среди украинцев и иностранцев, испугать бизнес, подорвать экономическую и финансовую стабильность нашего государства. В этой ситуации важно трезво оценивать риски и сохранять спокойствие", — заявили в МИД.

Как отмечают в ведомстве, президент Владимир Зеленский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и вся украинская дипломатия "сейчас консолидируют беспрецедентно высокую поддержку Украины со стороны международных партнеров, чтобы удержать РФ от ее агрессивных действий", обеспечить безопасность украинских граждан и государства.

"В этом контексте мы особенно благодарны правительству США за проактивную дипломатическую позицию и укрепление оборонных возможностей Украины, в частности, предоставление новейшего оружия и техники", — добавили в министерстве.

Напомним, ранее посольство США в Украине объявило, что Госдепартамент разрешил добровольный отъезд его сотрудников, а также распорядился в обязательном порядке вывезти родственников сотрудников.

В свою очередь Великобритания, по данным BBC, также начала отзывать сотрудников своего посольства в Украине на фоне предупреждений о возможном российском вторжении.

В то же время верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявляет, что ЕС "не собирается делать то же самое, что США, поскольку не видит для этого каких-то конкретных причин", пока ведутся переговоры с Россией.