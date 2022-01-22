Великобритания инициирует новый союз с Украиной и Польшей из-за российской агрессии

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что рассматривает возможность создания трехстороннего союза между Британией, Польшей и Украиной. Таким образом Лондон намерен укрепить трехсторонние связи на фоне российской агрессии.

Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

Во время выступления в Институте Лоуи на тему глобальных угроз министр иностранных дел Великобритании Тиз Трасс сообщила об развитии связей с Украиной и Польшей в рамках противостоянии российской угрозе.

"На этой неделе Соединенное Королевство объявило о новом пакете учебных, вспомогательных и оборонительных вооружений для Украины, чтобы повысить ее оборонительные возможности. И мы работаем с нашими партнерами над высокоэффективными мерами, нацеленными на российский финансовый сектор и частных лиц. Мы также укрепляем наше двустороннее партнерство после переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре и развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной", - отметила Трасс.

Она добавила, что вместе с союзниками Великобритания будет продолжать поддерживать Украину и призывает Россию к деэскалации.

"Нам нужно, чтобы все активизировались. Вместе с нашими союзниками мы будем продолжать поддерживать Украину и призвать Россию к деэскалации. Происходящее в Восточной Европе имеет значение для всего мира. Угрозы свободы, демократии и верховенства права не только региональные – они глобальные. И поэтому мы должны отвечать вместе", – добавила Трасс.

По ее словам, Кремль не усвоил уроков истории.

"Они мечтают воссоздать Советский Союз или что-то вроде “Великой России”, разделив территорию по этническому и языковому признаку. Они заявляют, что хотят стабильности, в то же время пытаясь угрожать и дестабилизировать других. Мы знаем, что лежит на этом пути, и какие ужасные потери в виде человеческих жизней он принесет. Вторжение России в Украину приведет только к затяжной войне, по примеру советско-афганской войны или конфликта в Чечне”, — заявила Трасс.

В свою очередь, британская неправительственная организация Council on Geostrategy ("Совет по геостратегии"), которая присутствовала на мероприятии с участием главы МИД, расценила слова Трасс как вероятность формирования нового трехстороннего геополитического союза между Великобританией, Польшей и Украиной.

По этому случаю эксперты организации уже разработали карту возможного нового межгосударственного партнерства.

Speaking at the @LowyInstitute today, #UK Foreign Secretary @trussliz outlined the formation of a new ‘Trilateral’ between the UK, #Poland and #Ukraine. What does this new group look like? And what is its geostrategic purpose? We depict it here in this helpful geopolitical #map! pic.twitter.com/A0HB0jQxvn — Council on Geostrategy (@ConGeostrategy) January 21, 2022

В опубликованном твите представлена геополитическая карта, на которой сформирована тройственная ось между Лондоном, Варшавой и Киевом. В качестве враждебных территорий обозначены Российская Федерация и Беларусь.

Отметим, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что Запад вскоре должен будет сделать выбор между зависимостью от российского газа и защитой Украины на фоне продолжающейся напряженности на границах.