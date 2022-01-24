"Мы запомним молчание друзей": Комитеты Рады обратились к Германии, обидевшись из-за блокировки поставок оружия

Комитеты Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский союз и по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству обратились к депутатам парламента Германии с призывом добиться пересмотра политики их страны в отношении Украины, которая столкнулась с риском полномасштабного российского вторжения. Перевод текста документа опубликован на сайте Рады.

"Существует реальная угроза того, что Путин может начать новую атаку на Украину по разным сценариям: массовый военный удар с Востока, Севера и/или Юга, из оккупированного Крыма; местные военные операции; дестабилизация ситуации внутри страны с помощью гибридных инструментов (от психологического давления, кибератак, подрывной деятельности до других средств, в том числе заговора с целью посадить прокремлевского лидера в Киеве)", - говорится в нем.

Авторы указывают, что последнее массовое размещение российских войск на границе с Украиной, интенсивные российско-белорусские военные учения, растущая агрессивная риторика российского руководства и ультиматум России по безопасности - все это требует острого и единого ответа.

"Мы не хотим войны... Мы понимаем, что Германия также помнит жертв войны. Это понимание зла объединяет нас. Мы помним нацистскую оккупацию с большим количеством жертв и геноцидом нашего еврейского населения", - отмечают они в обращении к Германии, добавляя что Украина также помнит времена сталинского террора и Голодомор.

По словам нардепов, сегодня Россия готовится снова направить войска "пойти новой волной атаки" и задаются вопросом, неужели не будет шансов сдержать российских военных от оккупации Украины.

"Вы говорите "Никогда снова" и делаете это в качестве вывода из своей истории. Но что вы скажете людям, на которых нападают и которые не начинали этот бой?.. Предотвращение может сработать, если вы вводите превентивные санкции, и если мы настолько хорошо оснащены и квалифицированы, что риск будет слишком высоким, чтобы даже начать войну. Ваше правительство, к сожалению, решило не помогать нам в оснащении, хорошо зная, насколько российские войска были модернизированы за последние годы", - говорится в обращении.

Украинские депутаты призывают коллег из Германии не разделять такой подход, пытаясь их пристыдить за недостаточную поддержку военным оснащением со стороны их государства.

"Вы действительно хотите, чтобы мы были плохо оснащены? Вы действительно считаете, что это справедливо и ответственно не позволять другим обеспечить нас оснащением? Что вы можете ответить нам, украинцам, которым приходится сталкиваться с тем, что война уже есть, а новую агрессию нужно не допустить? Что вы скажете нам, которые готовы защищать собственную землю, но требуют вашего участия и действий для сдерживания агрессора, а также помощи нам быть полностью готовыми к борьбе?" – говорится в документе.

Авторы отмечают, что ценят возможность предоставления Украине мобильного военного госпиталя, и будут благодарны за любую поддержку, но в целом видят действия Германии в нынешних обстоятельствах как не особо дружеские.

"Однако хотим понять – означает ли это, что вы ожидаете войны, и именно так вы определяете эффективную поддержку тем, на кого, скорее всего, нападут? Международное право позволяет право на защиту. Мы готовы это сделать, но не рассматриваем действия вашего правительства, которые оставляют нас недовооруженными, в качестве истинного знака солидарности и поддержки", - высказались они.

Депутаты из двух комитетов в то же время отмечают, что "полностью разделяют" желание предотвратить нападение России иными способами, чем военными, если оно есть.

"Но мы видели, как вы одобряете и строите газопровод "Северный поток-2" из России, что делает поставляемый через Украину газ ненужным, а следовательно делает нас более уязвимыми. Более того, этот шаг также ставит под угрозу энергетическую безопасность Европы и Германии", - сетуют нардепы.

Также они припомнили, что слышали, как чиновники и лидеры оппозиционных партий в Германии сомневаются в том, что отключение России от SWIFT будет эффективной санкцией или же переживают, что такие санкции нанесут ущерб экономике Германии.

"Мы помним, что многие из вас поддерживали нас, когда мы боролись за свободу на Майдане. Можете ли вы действительно оставить нас в одиночестве, когда на кону стоит свобода как основное право людей и наций? Важно понимать, что российская агрессия является угрозой не только безопасности Украины, но и реальной угрозой безопасности Европы в целом. Ваше дальнейшее процветание и безопасность напрямую зависят от выживания свободной, независимой, демократической Украины", - заявили депутаты.

По их мнению, предотвратить угрозу войны можно только совместными усилиями, включая превентивные меры против агрессора и прямую и полную поддержку потенциальной жертвы, включая предоставление оборонного оружия.

Украинские депутаты к тому же ставят немецких перед выбором инструментов, "которые могут продемонстрировать серьезность последствий" в случае новой волны нападения России на Украину.

"Они варьируются от международной изоляции и исключения России из всех международных институций; от прекращения экономического, инвестиционного и финансового сотрудничества, включая отключение от SWIFT; отказа от импорта российских углеводородов, а также сырья; до замораживания российских активов и введения персональных санкций против ближайшего окружения Путина", – сказано в обращении.

Еще одной превентивной мерой названо усиление обороноспособности украинской армии, нуждающейся в военно-технической поддержке со стороны партнеров, в частности Германии, и именно в этом плане, по мнению парламентариев, их немецкие коллеги могут сыграть ключевую роль.

"Надеемся, что вы, уважаемые коллеги, как депутаты Бундестага, будете готовы еще раз политически переоценить ситуацию и предотвратить возможные негативные последствия в будущем", - призвали представители Рады.

Они призвали немецких депутатов "взять на себя ведущую роль" и действовать, чтобы соответствующим образом корректировать немецкую позицию, политику и подход, которые "соответствовали бы геополитическому вызову, солидарности и ответственности".

"Мартин Лютер Кинг как-то сказал: "В конце концов, мы будем помнить не слова наших врагов, а молчание наших друзей". Надеемся, мы будем помнить и уважать поступки наших друзей, в том числе и Германии. Невозможно достичь мира, успокаивая агрессора. Еще не поздно изменить подход. Надеемся на вашу солидарность и поддержку", - подчеркивают авторы.

Напомним, что перед Новым годом Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что сейчас приоритетной задачей ее страны в российско-украинском вопросе является недопущение военной эскалации, не став отвечать на вопрос о возможности поставок оружия в Украину.

Перед этим немецкое издание Bild сообщило подробности истории с блокированием Германией поставок вооружения Украине через Агентство НАТО по поддержке и поставке.

Сообщалось, что Украина заплатила в начале 2021 года за 90 крупнокалиберных снайперских винтовок Barrett M82 из США и 20 комплексов противодействия дронам EDM4S-UA из Литвы, однако в мае их поставка была заблокирована Германией и Нидерландами. Причем последние выступили против якобы только по просьбе соседней страны, которая не желала оказаться единственной с такой позицией, к тому же такую блокировку якобы инициировала лично тогдашний канцлер Ангела Меркель.

Отметим, что вскоре после этой блокировки президент Украины Владимир Зеленский демонстративно принял у себя нынешнего вице-канцлера Роберта Хабека, который тогда был в оппозиции к действующему правительству Меркель, и поблагодарил за поддержку предоставления Украине летального вооружения. При этом о самой Меркель Зеленский тогда сказал, что "ожидал от нее большего" в вопросе помощи Украине.

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