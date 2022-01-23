Командующий ВМС Германии подал в отставку после скандальных заявлений о Крыме

Командующий Военно-морскими силами Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах после скандального заявления о том, что Крым больше никогда не присоединится к Украине, подал в отставку.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт экстренно собрала видеоконференцию, на которой обсудила со своим генеральным инспектором Эберхардом Цорном и ее главным советником по связям с общественностью, как поступить с Шенбахом.

Несмотря на извинения вице-адмирала, ситуация складывалась для него не лучшим образом после обрушившейся критики.

"Непреднамеренно недооценил ситуацию, я не должен был так поступать. Здесь нечего интерпретировать, это была явная ошибка", - написал Шенбах в Twitter.

Он пояснил, что озвученное им заявление касательно Крыма - это его личное мнение, которое никаким образом не выражает официальной позиции министерства обороны Германии.

По данным издания, Шенбах "вышел из неловкого положения" и сам попросил освободить его от занимаемой должности.

Как пишет Bild, заявление об оставке Шенбаха уже приняли министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт и генеральный инспектор вооруженных сил Эберхард Цорн.

Вместо него должен быть назначен контр-адмирал Ян Кристиан Каак, который сейчас исполняет обязанности заместителя командующего ВМС ФРГ.

Отметим, ранее глава военно-морских сил ФРГ Кай-Ахим Шенбах заявил, что полуостров Крым никогда не вернется в состав Украины.

"Крымского полуострова нет, он никогда не вернется... это факт", - сказал он.

Он также заявил, что Украина не может отвечать критериям членства в НАТО, потому что она (частично) оккупирована.

После его слов, Министерство иностранных дел Украины потребовало публичного опровержения высказываний командующего ВМС со стороны правительства Германии.

Отметим, 49,6% украинцев считают президента Владимира Зеленского совершенно неспособным обеспечить мир в Украине и вернуть под ее контроль оккупированную часть Донбасса и Крым. Об этом свидетельствуют результаты опроса Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.