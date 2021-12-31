В России заявили о строительстве нового военного полигона в Крыму

В 2022 году Россия собирается оборудовать новые полигоны для учений десантников на территории временно оккупированного полуострова Крым. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

"В 2022 году несколько десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений перевооружат на современную технику, будут оборудованы новые полигоны "Синяя Осока" в Ивановской области и "Старокрымский" в Крыму", — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В 2022 году Минобороны России запланировало провести около 100 мероприятий для подготовки органов управления. В частности, проведут командно-штабные учения со всеми соединениями и воинскими частями воздушно-десантных войск РФ.

В министерстве сообщили, что Россия направит основные усилия на подготовку войск к отработке действий на всех направлениях, которые считает стратегическими.

Россия продолжает усиливать свои военные позиции вдоль границы с Украиной. В том числе со стороны Беларуси. Накануне президент России Путин анонсировал проведение военных учений на территории РБ. Маневры запланировали на февраль-март.

Вопрос возможной эскалации военного конфликта между Украиной и Россией остается актуальным в повестке дня для мировых лидеров.

30 декабря состоялся телефонный разговор президента США Джозефа Байдена с Путиным, во время которого обсудили эскалацию напряженности на границе с Украиной.

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Байден выступил за разрешение конфликта путем переговоров, которые начнутся в январе 2022 года по трем направлениям: диалог США и России в Женеве, Совет НАТО-Россия и переговоры в рамках ОБСЕ.

Эти переговоры были уже вторыми за декабрь. Предыдущий раз американский и российские лидеры общались 7 декабря, тогда Украина тоже была главной темой диалога.

После этих переговоров Байден пригрозил, что в случае масштабного вторжения в Украину США применят против РФ беспрецедентные экономические санкции. В свою очередь Россия решила предложить НАТО не размещать дополнительные силы и вооружения за пределами тех стран Европы, в которых они были по состоянию на 27 мая 1997 года, когда РФ подписала с альянсом соглашение о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности.

Но в НАТО отвергли предложенные Кремлем "гарантии безопасности" в Европе. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией, если это касается безопасности союзников или права каждой страны, включая Украину, решать свою собственную судьбу.

Следующие переговоры между Путиным и Байденом запланированы на 10 января. На переговорах планируется обсудить контроль над ядерным вооружением. Также обсудят и Украину из-за увеличения российских войск на границах.