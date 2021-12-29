Путин анонсировал проведение военных учений на территории Беларуси

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия и Беларусь проведут совместные военные учения на белорусской территории в начале 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля и российские СМИ, транслирующее встречу Путина с непризнанным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Маневры запланировали на февраль-март. Известно, провести совместные военные учения — идея Лукашенко. Он заявил, что таким образом хочет улучшить отношения с Москвой.

Путин заявил об этих планах сразу же на следующий день после того, как в Белом доме назвали дату переговоров между США и Россией, на которых рассмотрят ситуацию вокруг Украины и деятельность НАТО в Европе. Планируется, что переговоры пройдут в январе 2022 года.

После, 12 января, пройдет встреча представителей РФ и НАТО, а Россия и региональный орган безопасности ОБСЕ, в который входят США, встретятся 13 января.

Напомним, в ноябре украинская разведка заявила, что Россия планирует вторжение в Украину на зиму 2022 года. Эту информацию неоднократно подтверждали спецслужбы США.

В свою очередь власти РФ заявляли, что якобы "на самом деле это России нужно опасаться военных действий со стороны НАТО".

По этой причине Россия потребовала от альянса не размещать дополнительные силы и вооружения за пределами тех стран Европы, в которых они были по состоянию на 27 мая 1997 года, когда РФ подписала с альянсом соглашение о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности.

НАТО отвергли предложенные Кремлем "гарантии безопасности" в Европе.