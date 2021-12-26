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Политика
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Путин заявил, что ответ России на расширение НАТО на восток может быть самым разным

Путин заявил, что ответ России на расширение НАТО на восток может быть самым разным
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что военно-технический ответ РФ в случае отказа США и НАТО рассматривать российские предложения в сфере безопасности может быть разным.

Об этом сообщает российское информационное агенство ТАСС.

"Ответ может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты", - сказал Владимир Путин.

Также он заявил, что Россия будет стремиться к достижению юридически обязывающего результата на этих переговорах, а не стремиться к их прекращению.

"Я надеюсь, что все-таки и мы же не для того, чтобы что-то забаллотировать и что-то прекратить, с точки зрения этого дипломатического процесса, предложили. А для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного, как я уже говорил, юридически в рамках тех документов, которые мы предложили. Мы будем стремиться именно к этому", - заявил Владимир Путин.

Отметим, отношения России и НАТО дошли до опасной черты. В Министерстве иностранных дел России заявили, что она перейдет в режим создания контругроз, если НАТО “отмахнется” от выставленных Кремлем гарантий безопасности в Европе.

Напомним, Россия предлагает НАТО не размещать дополнительные силы и вооружения за пределами тех стран Европы, в которых они были по состоянию на 27 мая 1997 года, когда РФ подписала с альянсом соглашение о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности.

В свою очередь в НАТО отвергли предложенные Кремлем "гарантии безопасности" в Европе. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией, если это касается безопасности союзников или права каждой страны, включая Украину, решать свою собственную судьбу.  При этом планируется, что заседание Совета Россия – НАТО пройдет 12 января 2022 года.

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает прилагать все усилия для вступления в НАТО. Но на этом пути есть препятствия.

Автор:
Светлана Манько