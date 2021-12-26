Путин заявил, что ответ России на расширение НАТО на восток может быть самым разным

Президент России Владимир Путин заявил, что военно-технический ответ РФ в случае отказа США и НАТО рассматривать российские предложения в сфере безопасности может быть разным.

Об этом сообщает российское информационное агенство ТАСС.

"Ответ может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты", - сказал Владимир Путин.

Также он заявил, что Россия будет стремиться к достижению юридически обязывающего результата на этих переговорах, а не стремиться к их прекращению.

"Я надеюсь, что все-таки и мы же не для того, чтобы что-то забаллотировать и что-то прекратить, с точки зрения этого дипломатического процесса, предложили. А для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного, как я уже говорил, юридически в рамках тех документов, которые мы предложили. Мы будем стремиться именно к этому", - заявил Владимир Путин.

Отметим, отношения России и НАТО дошли до опасной черты. В Министерстве иностранных дел России заявили, что она перейдет в режим создания контругроз, если НАТО “отмахнется” от выставленных Кремлем гарантий безопасности в Европе.

Напомним, Россия предлагает НАТО не размещать дополнительные силы и вооружения за пределами тех стран Европы, в которых они были по состоянию на 27 мая 1997 года, когда РФ подписала с альянсом соглашение о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности.

В свою очередь в НАТО отвергли предложенные Кремлем "гарантии безопасности" в Европе. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией, если это касается безопасности союзников или права каждой страны, включая Украину, решать свою собственную судьбу. При этом планируется, что заседание Совета Россия – НАТО пройдет 12 января 2022 года.

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает прилагать все усилия для вступления в НАТО. Но на этом пути есть препятствия.