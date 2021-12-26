Названа дата заседания Совета Россия-НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг планирует провести заседание Совета Россия – НАТО 12 января 2022 года.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

По данным источника в Альянсе, все вопросы, связанные с предстоящими переговорами, активно обсуждаются с Москвой.

Также стало известно, что 12-13 января в Брюсселе состоится заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генеральных штабов государств-членов военного блока.

Отметим, отношения России и НАТО дошли до опасной черты. В Министерстве иностранных дел России заявили, что она перейдет в режим создания контругроз, если НАТО “отмахнется” от выставленных Кремлем гарантий безопасности в Европе.

Напомним, Россия предлагает НАТО не размещать дополнительные силы и вооружения за пределами тех стран Европы, в которых они были по состоянию на 27 мая 1997 года, когда РФ подписала с альянсом соглашение о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности.

В свою очередь в НАТО отвергли предложенные Кремлем "гарантии безопасности" в Европе. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией, если это касается безопасности союзников или права каждой страны, включая Украину, решать свою собственную судьбу.

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает прилагать все усилия для вступления в НАТО. Но на этом пути есть препятствия.

Ранее в МИД Беларуси заявили, что страна готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО, так как военная активность альянса и количество военных учений значительно увеличились.