Байден Украину не "сливает", но на пути в НАТО стоит шлагбаум, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский уверен, что лидер США Джо Байден не "сливает" Украину. Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1".

По словам Зеленского, украинская сторона будет участвовать во всех переговорах об Украине.

"Никакого слива (Украины – Delo.ua) президент Байден не подтвердил", - сказал гарант.

"На любой платформа, где будет идти речь об Украине, наша страна будет субъектом таких платформ. Никакого "слива" не будет", — добавил Зеленский.

Президент также отметил, что Украина продолжает прилагать все усилия для вступления в НАТО. Но этом пути есть препятствия.

"Мы продолжаем путь в НАТО. Но мы идем, а там шлагбаум", — отметил глава государства.

По его словам, это препятствие пока не удается обойти.

Ранее о "планах НАТО в Украине" заявил Александр Лукашенко. Он также уверен, что в начале января 2022 года стоит ожидать серьезного изменения ситуации в пространстве от Черного до Балтийского моря.

Напомним, президент США Джозеф Байден сказал Владимиру Зеленскому , что вступление Украины в НАТО не касается России. Причем глава/Белого дома перенес запланированный разговор с президентом Украины на четверг, 9 декабря.

Ранее американский лидер планировал позвонить украинскому коллеге после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, которые состоялись 7 декабря. При этом сразу же после переговоров с Путиным Байден поговорил с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании, чтобы проинформировать их о звонке президенту России.