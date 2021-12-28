Обсудят Украину: переговоры между США и Россией состоятся 10 января

В Белом доме назвали дату переговоров между США и Россией, на которых рассмотрят ситуацию вокруг Украины и деятельность НАТО в Европе. Планируется, что переговоры пройдут 10 января 2022 года.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что встреча 10 января должна состояться в рамках инициативы Стратегического диалога по безопасности, которую президент США Джозеф Байден и президент России Владимир Путин начали на саммите в Женеве в июне 2021 года.

На переговорах планируется обсудить контроль над ядерным вооружением. Также обсудят и Украину из-за увеличения российских войск на границах.

Затем ожидается, что представители Москвы и НАТО встретятся 12 января, а Россия и региональный орган безопасности ОБСЕ, в который входят США, встретятся 13 января.

Пока неизвестно, кто конкретно будет участвовать в этих переговорах от России и США.

Отметим, Владимир Путин заявил, что ответ России на расширение НАТО на восток может быть самым разным. В Министерстве иностранных дел России заявили, что она перейдет в режим создания контругроз, если НАТО “отмахнется” от выставленных Кремлем гарантий безопасности в Европе.

Напомним, Россия предлагает НАТО не размещать дополнительные силы и вооружения за пределами тех стран Европы, в которых они были по состоянию на 27 мая 1997 года, когда РФ подписала с альянсом соглашение о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности.

В свою очередь в НАТО отвергли предложенные Кремлем "гарантии безопасности" в Европе. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией, если это касается безопасности союзников или права каждой страны, включая Украину, решать свою собственную судьбу.

Напомним, что президент США Джозеф Байден 7 декабря провел видеовстречу с президентом РФ Владимиром Путиным, поводом и предметом обсуждения в ходе которой стала широко растиражированная в СМИ и представителями стран НАТО информация о скоплении российских войск возле украинских границ.

После общения с Путиным Байден пригрозил, что в случае масштабного вторжения в Украину США применят против РФ беспрецедентные экономические санкции. Отвечая на вопрос о возможности размещения американских войск в Украине, Байден сказал, что "это не обсуждается", но добавил, что дальнейшие действия будут зависеть от "того, что остальные страны НАТО готовы сделать".