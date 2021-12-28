Байден подписал оборонный бюджет: в 2022 году США потратят $770 млрд, в том числе поддержат Украину

Президент Джозеф Байден подписал Закон о полномочиях в области национальной обороны (NDAA) на 2022 год, который предусматривает расходы на оборону в размере 770 миллиардов долларов. Об этом сообщает CNBC.

Сенат и Палата представителей подавляющим большинством проголосовали за законопроект об обороне при решительной поддержке как демократов, так и республиканцев

NDAA 2022 финансового года предусматривает увеличение военных расходов примерно на 5% по сравнению с 2021 годом. Этот документ стал компромиссом после интенсивных переговоров между демократами и республиканцами в Палате представителей и Сената, которые зашли в тупик из-за споров по поводу политики Китая и России.

Закон о полномочиях в области национальной обороны предусматривает выделение 300 миллионов долларов для содействия безопасности Украины — средства будут потрачены на поддержку ВСУ. 4 миллиарда долларов выделяются для Европейской оборонной инициативы и 150 миллионов долларов для сотрудничества в области безопасности в странах Балтии.

NDAA оговаривает также увеличение заработной платы военнослужащим на 2,7% и увеличение закупок самолетов и кораблей. В документ включены и стратегии по борьбе с геополитическими угрозами, особенно с Россией и Китаем.

Законопроект включает в себя 7,1 миллиарда долларов на Тихоокеанскую инициативу сдерживания и заявление Конгресса о поддержке защиты Тайваня, а также запрет на закупку Министерством обороны товаров, произведенных с использованием принудительного труда в китайском регионе Синьцзян.

В NDAA указано, что США создают комиссию из 16 членов для изучения войны в Афганистане.

Ранее в Сенате США призвали администрацию президента Джозефа Байдена и НАТО отвергнуть требования Кремля. Речь идет о проект соглашения с НАТО, запрещающего членство Украины в альянсе. Кроме того, РФ предлагает НАТО не размещать дополнительные силы и вооружения за пределами тех стран Европы, в которых они были по состоянию на 27 мая 1997 года, когда РФ подписала с альянсом соглашение о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности.

Министерство обороны США уже заключило контракт с частной компанией на изготовление шести патрульных катеров класса Mark VI, которые передадут Украине. Как ожидается, работы по сборке катеров Mark VI будут завершены в 2025 году. Стоимость контракта оценивается в $85 млн.

В Украину также поступает помощь, о которой президент Владимир Зеленский договорился во время визита в США. Она включает медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 млн долларов.