Происшествия 7 часов назад

Минобороны США за $85 млн заказало изготовление для Украины 6 катеров класса Mark VI

Американская компания SAFE Boats International спроектирует, построит и оборудует эти катера, после чего их передадут на вооружение ВМС Украины

Патрульные катера Mark VI. Фото: ВМС США Патрульные катера Mark VI. Фото: ВМС США
Патрульные катера Mark VI. Фото: ВМС США

Министерство обороны США заключило контракт с частной компанией на изготовление шести патрульных катеров класса Mark VI, которые передадут Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Предполагается, что американская компания SAFE Boats International спроектирует, построит и оборудует эти катера. Потом их передадут на вооружение Военно-морских сил Украины.

Как ожидается, работы по сборке катеров Mark VI будут завершены в 2025 году. Стоимость контракта оценивается в $85 млн.

Указано, что работы выполнят в Такоме, Бремертоне и Фриленде, штат Вашингтон.

Известно, что в январе 2021 года Минобороны США заказало для Украины первую партию патрульных катеров Mark VI. Два судна должны достроить до конца 2022 года и передать как военную помощь.

Mark VI — это боевые патрульные катера, которые предназначены для патрулирования прибрежных морских территорий. Длина катера почти 24 метра.

Читайте также:
Зеленский обещает построить новый военно-морской флот

При этом силовая установка Mk VI состоит из двух дизельных двигателей многотопливного типа с водометами и обеспечивает максимальную скорость в 41 узел. Их производит компания SAFE Boats International, США.

Новые катера малого водоизмещения были разработаны компанией SAFE BI на базе многоцелевого катера Archangel, которые сегодня покупают не только ВМС Соединенных Штатов, но и находятся на вооружении других стран.

Напомним, США одобрили передачу этих 6 катеров Украине в июле 2020 года. А также продажу до 16 патрульных катеров Mark VI, сопутствующего оборудования и вооружения к ним на общую сумму в $600 млн.

Как известно, после потери большой части флота во время оккупации Россией Крыма перед Украиной стоит задача восстановить потенциал по защите страны с моря.

Читайте также:
СМИ заявили о приостановке военной помощи США для Украины, в Белом доме отрицают

В октябре 2020 года во время визита президента Владимира Зеленского в Великобританию Украина подписала меморандум о развитии военно-морского флота на сумму 1,25 млрд фунтов стерлингов. За эти деньги в Украине планируют построить две военно-морские базы: одну на Черном море, другую — на Азовском. Их будут создавать с привлечением британских специалистов.

Между тем Министерство обороны Украины решило уже в 2021 году закупить ракетные комплексы "Нептун", которые недавно приняли на вооружение украинской армии. Главная цель нового комплекса — противодействие российской агрессии на Азовском и Черном морях. Эти ракетные комплексы предназначены для сдерживания противника на море. Дивизионы, вооруженные комплексами "Нептун", разместят в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью морей.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина к концу 2023 года получит собственный военный корвет.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В США запретили продажу IQOS
В США запретили продажу IQOS
США призвали Россию заполнять европейские хранилища газа через Украину
США призвали Россию заполнять европейские хранилища газа через Украину
Одесситка "продавала" вымышленные автомобили из США, присваивая деньги себе
Одесситка "продавала" вымышленные автомобили из США, присваивая деньги себе
Загрузка...
Новое видео
Чем больше денег у стартапа, тем хуже! Инвестор Илья Лаурс о том, сколько и куда нужно вкладывать

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Минобороны США за $85 млн заказало изготовление для Украины 6 катеров класса Mark VI

  3. Владельцы "евроблях" обязаны растаможивать даже авто не на ходу — юрист

  4. Зеленский утвердил реформирование "Укроборонпрома": что предусматривает закон

  5. В "Слуге народа" начали сбор подписей за отставку Разумкова — СМИ

Ивент
ZIFF#4 Літо невер ендс: в Україні показують найновіші шедеври короткого метру
ZIFF#4 Літо невер ендс: в Україні показують найновіші шедеври короткого метру
Сім найкращих світових короткометражних фільмів вже чекають на українських глядачів
Загрузка...