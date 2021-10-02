Минобороны США за $85 млн заказало изготовление для Украины 6 катеров класса Mark VI

Министерство обороны США заключило контракт с частной компанией на изготовление шести патрульных катеров класса Mark VI, которые передадут Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Предполагается, что американская компания SAFE Boats International спроектирует, построит и оборудует эти катера. Потом их передадут на вооружение Военно-морских сил Украины.

Как ожидается, работы по сборке катеров Mark VI будут завершены в 2025 году. Стоимость контракта оценивается в $85 млн.

Указано, что работы выполнят в Такоме, Бремертоне и Фриленде, штат Вашингтон.

Известно, что в январе 2021 года Минобороны США заказало для Украины первую партию патрульных катеров Mark VI. Два судна должны достроить до конца 2022 года и передать как военную помощь.

Mark VI — это боевые патрульные катера, которые предназначены для патрулирования прибрежных морских территорий. Длина катера почти 24 метра.

При этом силовая установка Mk VI состоит из двух дизельных двигателей многотопливного типа с водометами и обеспечивает максимальную скорость в 41 узел. Их производит компания SAFE Boats International, США.

Новые катера малого водоизмещения были разработаны компанией SAFE BI на базе многоцелевого катера Archangel, которые сегодня покупают не только ВМС Соединенных Штатов, но и находятся на вооружении других стран.

Напомним, США одобрили передачу этих 6 катеров Украине в июле 2020 года. А также продажу до 16 патрульных катеров Mark VI, сопутствующего оборудования и вооружения к ним на общую сумму в $600 млн.

Как известно, после потери большой части флота во время оккупации Россией Крыма перед Украиной стоит задача восстановить потенциал по защите страны с моря.

В октябре 2020 года во время визита президента Владимира Зеленского в Великобританию Украина подписала меморандум о развитии военно-морского флота на сумму 1,25 млрд фунтов стерлингов. За эти деньги в Украине планируют построить две военно-морские базы: одну на Черном море, другую — на Азовском. Их будут создавать с привлечением британских специалистов.

Между тем Министерство обороны Украины решило уже в 2021 году закупить ракетные комплексы "Нептун", которые недавно приняли на вооружение украинской армии. Главная цель нового комплекса — противодействие российской агрессии на Азовском и Черном морях. Эти ракетные комплексы предназначены для сдерживания противника на море. Дивизионы, вооруженные комплексами "Нептун", разместят в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью морей.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина к концу 2023 года получит собственный военный корвет.