Украина построит собственный военный корвет к концу 2023 года — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина к концу 2023 года получит собственный военный корвет.

Строительство украинского корабля уже начали в Турции, сообщил он в ходе выступления в Одессе.

По словам главы государства, завершать строительство украинского корвета будут уже на территории Украины.

"Наши турецкие друзья активно поддерживают и развитие корабельного состава ВМС Украины. Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен в Украине до конца 2023 года", — отметил Зеленский.

Напомним, в начале 2021 года Украина договорилась с Британией о проектировании новых ракетных катеров специально для украинской армии.

Как сообщалось, в октябре 2020 года президент Зеленский упоминал о совместном производстве с Турцией военного корабля класса "корвет".

"Так же логично, что и в области самолетостроения мы с турецкими друзьями можем очень много сделать вместе. Более того, скажу, что это далеко не все сферы, в которых мы можем и рассчитываем сотрудничать с Турецкой Республикой в ​​контексте оборонной промышленности. Двигателестроение, развитие систем ПВО, совместное производство корабля класса "корвет"... Потенциал для сотрудничества огромный", — заявлял он турецким СМИ.

Кроме того, ранее флот Военно-морских сил Вооруженных сил Украины должны были пополнить новые боевые единицы — патрульные катера от партнеров из США.