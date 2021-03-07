Великобритания создаст оригинальные ракетные катера нового класса для флота Украины

В Великобритании специально для украинского флота создадут оригинальные ракетные катера нового класса.

Сейчас Лондон выбирает между двумя вариантами будущих судов, заявил атташе по вопросам обороны посольства Великобритании, коммодор Королевских ВМС Тим Вудс в интервью газете "День".

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По его словам, британские власти выбирают между двумя проектами различных компаний королевства, но это будут катера, созданные специально для Украины.

"Они будут оригинальными и будут иметь длину ориентировочно от 50 до 65 метров, что обеспечит скорость в 40 узлов. И на них планируется установить артиллерийские системы и ракеты. Это зависит, в том числе, от того, какие ракеты нужно. А это могут быть ракеты малой или большой дальности", — рассказал Вудс.

Указано, что при создании этих катеров Украина будет иметь доступ к технологическому процессу, что является важным для модернизации украинского судостроения.

"Мы построим первые четыре катера в Великобритании, позволяя при этом украинским судостроителям наблюдать, учиться и тренироваться. А вторая часть — четыре ракетных катера — будут строиться в Украине. И это будет прекрасно для украинского кораблестроения и также для ВМС — так вы получите эти способности здесь, в Украине", — уточнил атташе.

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Вудс также подтвердил, что Великобритания поможет Украине создать две военно-морские базы, постройку которых ранее анонсировали в Офисе президента Украины.

Как известно, после потери большой части флота во время оккупации Россией Крыма перед Украиной стоит задача восстановить потенциал по защите страны с моря.

Так, в октябре 2020 года во время визита президента Владимира Зеленского в Великобританию Украина подписала меморандум о развитии военно-морского флота на сумму 1,25 млрд фунтов стерлингов. За эти деньги в Украине планируют построить две военно-морские базы: одну на Черном море, другую — на Азовском. Их будут создавать с привлечением британских специалистов.

Тем временем Минобороны Украины решило уже в 2021 году закупить ракетные комплексы "Нептун", которые недавно приняли на вооружение украинской армии. Главная цель нового комплекса — противодействие российской агрессии на Азовском и Черном морях. Эти ракетные комплексы предназначены для сдерживания противника на море. Дивизионы, вооруженные "Нептунами", разместят в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью морей.