Украина начинает строить две военно-морские базы — Зеленский

Президент Владимир Зеленский анонсировал строительство Украиной двух военно-морских баз. Об этом он сказал в ходе выступления в Верховной Раде с ежегодным посланием.

"Мы начинаем строить две государственные украинские военно-морские базы для защиты Черноморского региона", — заявил президент.

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Он отметил, что Украина продолжает внедрять стандарты НАТО для укрепления своей обороноспособности, подчеркнув важность обеспечения максимально достойных условий для военнослужащих и их семей.

"Мы строим украинское войско, которое сможет защитить Украину на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве. Чтобы больше ни у кого не возникло даже мысли, что можно посягнуть на наш суверенитет, территориальную целостность, или отобрать у Украины часть территории без единого выстрела. Этого не будет никогда. А те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность", — заявил глава государства.

Напомним, что 7 октября в ходе визита Зеленского в Великобританию две страны договорились о военном и военно-техническом сотрудничестве.

В Офисе президента Украины сообщили, что Великобритания поможет переоснастить украинские Военно-морские силы современными ракетными катерами, которые совместимы со стандартами НАТО, и будут способны закрыть потребность в кораблях такого класса в Черном и Азовском море. На это будет предоставлен кредит на 10 лет на сумму 1,25 млрд британских фунтов.

Средства пойдут также на строительство портовой инфраструктуры для базирования кораблей в Очакове Николаевской области.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба тогда заявил, что Украина не будет возражать, если на ее территории появится военная база Великобритании.

В свою очередь, в опубликованном 12 октября интервью агентству "Интерфакс-Украина" замглавы ОП Игорь Жовква заявил, что Украина нуждается в создании военно-морских баз фактически с нуля.

"Мы говорим о том, что нам нужны несколько современных военно-морских баз. Должны обработать британский опыт, не повторять их ошибки. У нас другая ситуация: не такие военно-морские способности, как у Великобритании, но у нас два моря, которые надо защищать. Нам нужна одна база на Черном море и одна — на Азовском", — отметил он.

Стоит также напомнить, что одним из вопросов, которые Зеленский инициировал в рамках опроса украинцев в день местных выборов 25 октября, является вопрос о поддержке использования Украиной гарантий безопасности, которые дала, в частности, Великобритания в рамках Будапештского меморандума от 1994 года, предусматривавшего отказ Украины от ядерного оружия.

Согласно результатам опроса, с идентичной формулировкой среди пользователей сервиса "Опендатабот", более 88% высказались в поддержку этого.

Отметим, что после обнародования 15 октября формулировки вопроса и в свете заявления Кулебы, ряд оппозиционно настроенных к президенту политиков и СМИ заподозрил офис Зеленского в намерении вынести таким образом на обсуждение в столь завуалированной форме вопрос о размещении в Украине британской базы.