Политика 1 час назад

Марихуана, 300 нардепов и Будапештский меморандум: стали известны все "вопросы Зеленского"

В Офисе президента хотят задать украинцам в день местных выборов пять вопросов.

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

Среди вопросов, которые планируется задать украинцам в рамках опроса на избирательных участках при голосовании на местных выборах 25 октября, легализация марихуаны в медицинских целях, использование гарантий Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины и сокращение числа депутатов Верховной Рады до 300.

Как сообщает "Новое время" со ссылкой на советника президента Михаила Подоляка, полный список вопросов выглядит следующим образом:

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1. Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?

2. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?

3. Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?

4. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях — для уменьшения боли у тяжелых больных?

5. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

Напомним, 13 октября Зеленский заявил, что в день голосования на местных выборах на избирательных участках также будет проведен некий всеукраинский опрос из пяти пунктов. Однако механизм его проведения и даже содержание его вопросов президент не озвучил.

На следующий день президент раскрыл первый из этих пяти вопросов, который будет касаться возможности пожизненного заключения за коррупцию. 15 октября стало известно о вопросе по СЭЗ на Донбассе.

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Отметим, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что для проведения такого опроса нет ни законодательных, ни финансовых возможностей.

В свою очередь "Комитет избирателей Украины" констатирует отсутствие юридического механизма проведения такого опроса, отмечая, что возможная дополнительная нагрузка избирательных комиссий в связи с этом будет незаконной и грозит срывом самих выборов.

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