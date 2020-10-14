Денег на опрос Зеленского в день выборов нет — Разумков

В Украине не предусмотрено дополнительных денежных ресурсов для проведения в день местных выборов опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Интерфакс-Украина.

"По состоянию на сегодня, насколько я помню... дополнительных средств для проведения каких-то опросов, не предусмотрено... Законов не было принято, которые бы позволяли проводить это именно Центральной избирательной комиссии. Проводить их на избирательных участках, из своего прошлого я помню, также вряд ли будет возможно. Это может происходить за пределами избирательного участка" — сообщил Разумков.

По его словам, государственный бюджет Украины и принятые изменения к нему не предусматривают средств на проведение опроса.

"Если мы говорим о средствах государственного бюджета и изменениям в госбюджет, такие вопросы не выносились. По состоянию на сегодня инициатив, которые бы были зарегистрированы в качестве изменений к главному бюджету нет, поэтому я думаю, что это будут какие-то другие пути решения вопросов для его финансирования. Какие? К сожалению, я ответить не могу", — отметил спикер парламента.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский инициировал проведение 25 октября всенародного опроса из пяти пунктов, который будет проведен вместе с местными выборами.

Соответствующее видеообращение к условному гражданину Украины опубликовано в соцсетях главы государства утром во вторник, 13 октября.

Напомним, что законопроект о референдуме, внесенный в Раду Зеленским, был принят в первом чтении 18 июня.

Отметим, что закон о всеукраинском референдуме, принятый в ноябре 2012 года, был в апреле 2018 года признан неконституционным, в результате чего автоматически утратил силу. В свое время он заменил закон о всеукраинских и местных референдумах, действовавший еще с 1991 года.

Всего за историю независимой Украины прошло два общенациональных референдума — 1 декабря 1991 года, касавшийся подтверждения Акта о провозглашении независимости Украины, и 16 апреля 2000 года, касавшийся реформирования системы госуправления. На последний были вынесены 4 вопроса.