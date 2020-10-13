Нагрузка избиркомов "опросом от Зеленского" незаконна и грозит срывом выборов — КИУ

"Комитет избирателей Украины" обеспокоен инициативой президента Украины Владимира Зеленского о проведении всенародного опроса в день голосования на местных выборах 25 октября, поскольку такая процедура не предусмотрена Избирательным кодексом, равно как и другими законами. Об этом говорится в сообщении общественной организации.

КИУ отмечает, что на сегодня непонятно, какие именно юридические механизмы могут быть использованы для проведения опроса, в частности кто будет его проводить и в каких помещениях, как будут определяться его вопросы, как будет происходить процедура голосования, а также какие юридические последствия будут иметь результаты опроса.

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Организация констатирует, что Избирательный кодекс предусматривает четкий набор процедур при голосовании на местных выборах и полномочий членов избирательных комиссий. Соответственно, учитывая, что до дня голосования остается лишь 12 дней, такая дополнительная нагрузка на избиркомы будет противоречить действующему законодательству и к тому же грозит блокировкой избирательного процесса по собственно местным выборам 25 октября.

"Кроме того, следует учесть, что в целом проведение подобных опросов требует серьезной подготовки, в том числе, разъяснительной работы среди граждан. Избиратели должны иметь достаточно времени для того, чтобы сделать осознанный выбор относительно того или иного вопроса, а сторонники и оппоненты различных вариантов ответов должны иметь возможности для проведения агитационной работы среди граждан", — поясняют в КИУ.

По мнению организации, в нынешних условиях соблюдение этих базовых правил невозможно и может рассматриваться как манипулятивная технология и попытка влияния на результаты голосования.

Отметим, что в сентябре в Верховную Раду был внесен законопроект №4043, которым предлагается предоставить Центральной избирательной комиссии полномочия по организации опроса общественного мнения в случае принятия Кабинетом министров решения о проведении такого опроса. Проведение таких опросов предлагается разрешить в день голосования на общегосударственных или местных выборах. Данный законопроект парламент пока не рассматривал.

Напомним, утром во вторник, 13 октября Зеленский выпустил видеообращение с инициативой о проведении на избирательных участках в день местных выборов 25 октября некоего всеукраинского опроса из пяти пунктов. Однако механизм его проведения и даже содержание его вопросов президент не озвучил.