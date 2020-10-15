Украинцев 25 октября спросят о свободной экономической зоне на Донбассе — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил второй вопрос, который планируется задать в рамках анонсированного им опроса на избирательных участках в день местных выборов 25 октября. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном утром в четверг, 15 октября.

По словам главы государства, он будет звучать следующим образом: "Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?"

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Напомним, 13 октября Зеленский заявил, что в день голосования на местных выборах на избирательных участках также будет проведен некий всеукраинский опрос из пяти пунктов. Однако механизм его проведения и даже содержание его вопросов президент не озвучил.

На следующий день президент раскрыл первый из этих пяти вопросов, который будет касаться возможности пожизненного заключения за коррупцию.

Отметим, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что для проведения такого опроса нет ни законодательных, ни финансовых возможностей.

В свою очередь "Комитет избирателей Украины" констатирует отсутствие юридического механизма проведения такого опроса, отмечая, что возможная дополнительная нагрузка избирательных комиссий в связи с этом будет незаконной и грозит срывом самих выборов.