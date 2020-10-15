Политика 30 минут назад

Украинцев 25 октября спросят о свободной экономической зоне на Донбассе — Зеленский

Глава государства инициирует опрос по Донбассу в день местных выборов.

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил второй вопрос, который планируется задать в рамках анонсированного им опроса на избирательных участках в день местных выборов 25 октября. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном утром в четверг, 15 октября.

По словам главы государства, он будет звучать следующим образом: "Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?"

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Напомним, 13 октября Зеленский заявил, что в день голосования на местных выборах на избирательных участках также будет проведен некий всеукраинский опрос из пяти пунктов. Однако механизм его проведения и даже содержание его вопросов президент не озвучил.

На следующий день президент раскрыл первый из этих пяти вопросов, который будет касаться возможности пожизненного заключения за коррупцию.

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Отметим, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что для проведения такого опроса нет ни законодательных, ни финансовых возможностей.

В свою очередь "Комитет избирателей Украины" констатирует отсутствие юридического механизма проведения такого опроса, отмечая, что возможная дополнительная нагрузка избирательных комиссий в связи с этом будет незаконной и грозит срывом самих выборов.

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