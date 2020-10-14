Зеленский предлагает украинцам высказаться насчет пожизненного заключения за коррупцию

Первый вопрос во всенародном опросе, который президент Зеленский предлагает провести в один день с местными выборами, глава государства предлагает обсудить возможность введения в стране пожизненного заключения за коррупцию.

Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении в социальной сети Facebook.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Итак, вопрос номер один: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?", — спросил глава государства.

Для этого Зеленский предлагает всем украинцам прийти 25 октября на избирательные участки, проголосовать и ответить на этот вопрос.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский инициировал проведение 25 октября всенародного опроса из пяти пунктов, который будет проведен вместе с местными выборами.

Читайте также: Референдум от Зеленского: изменение территории, 100 миллионов на агитацию и онлайн-риски

Соответствующее видеообращение к условному гражданину Украины опубликовано в соцсетях главы государства утром во вторник, 13 октября.

Напомним, что законопроект о референдуме, внесенный в Раду Зеленским, был принят в первом чтении 18 июня.

Отметим, что закон о всеукраинском референдуме, принятый в ноябре 2012 года, был в апреле 2018 года признан неконституционным, в результате чего автоматически утратил силу. В свое время он заменил закон о всеукраинских и местных референдумах, действовавший еще с 1991 года.

Всего за историю независимой Украины прошло два общенациональных референдума — 1 декабря 1991 года, касавшийся подтверждения Акта о провозглашении независимости Украины, и 16 апреля 2000 года, касавшийся реформирования системы госуправления. На последний были вынесены 4 вопроса.