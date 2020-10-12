Политика и экономика 50 минут назад

В Украине построят 2 военно-морские базы на деньги Британии — Офис президента

По одной базе на Черном и Азовском морях

Фото: Википедия Фото: Википедия
Фото: Википедия

В Украине планируют построить две военно-морские базы на Черном и Азовском морях.

Причем к строительству хотят привлечь британские компании, заявил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью "Интерфакс-Украина".

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По его словам, подписанный в Лондоне меморандум о развитии военно-морских сил предполагает, что база будет построена в Украине с привлечением британских специалистов.

"Мы говорим о том, что нам нужны несколько современных военно-морских баз. Должны обработать британский опыт, не повторять их ошибки. У нас другая ситуация, не такие военно-морские способности, как у Великобритании, но у нас два моря, которые надо защищать", — отметил Жовква.

"Нам нужна одна база на Черном море и одна — на Азовском", — добавил он.

Представитель Офиса президента также рассказал, что в ходе визита Владимира Зеленского в Британию обсуждались конкретные сроки строительства. Но в меморандуме нет количественных показателей или цифр.

Ранее сообщалось, что меморандум между Украиной и Великобританией предполагает выделение 1,25 млрд фунтов стерлингов на развитие украинского военно-морского флота. Эти кредитные деньги будут предоставлены, в том числе, на строительство баз.

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Известно, что всего британская сторона выделила 2,7 млрд евро на кредитные гарантии для торговли с Украиной.

Как сообщалось, президент Зеленский заявлял, что украинские Военно-Морские силы будут полностью оснащены ракетным оружием, которое является главным фактором сдерживания.

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