ВМС Украины будут полностью оснащены ракетным оружием — Зеленский

Украинские Военно-Морские силы будут полностью оснащены ракетным оружием, которое является главным фактором сдерживания.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе торжеств в Одессе по случаю Дня Военно-Морских сил, сообщает пресс-служба главы государства.

"У нас должна быть полная осведомленность о ситуации на море, в том числе, в подводном пространстве. Обеспечим вашу готовность вести асимметричные действия. Полностью оснастим ВМС ракетным оружием как главным фактором сдерживания", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, при полной поддержке президента, парламента, правительства и международных партнеров эти важные задачи будут выполнены.

При этом глава государства отметил, что сейчас идет активное развитие военно-морских баз и учебных заведений, обустройство мест постоянной дислокации боевых частей ВМС, развитие объектов национального флота.

Президент назвал сверхважными испытания украинского ракетного комплекса "Нептун". Его принятие на вооружение сделает украинцев еще более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей, убежден он.

"Также в наших ближайших планах — получение катеров "Айленд" и Mk VI в рамках военной помощи со стороны США", — сообщил Зеленский.

В свою очередь командующий ВМС Олег Неижпапа заявил, что береговой мобильный ракетный комплекс "Нептун" может стать на вооружение Военно-Морских сил Украины уже в 2021 году. Всего ВМС должны получить 3 дивизиона береговых ракетных комплексов, сказал он в интервью "Радио Свобода".

По его словам, главная задача сейчас — получить "Нептуны" и как можно скорее и грамотно их применять.

"Испытания показали, что ничто не мешает поражению нескольких целей одновременно. Оружие однозначно эффективное. По вопросу "Когда?", думаю, в следующем году", — информировал Неижпапа.

Командующий также отметил, что ВМС Украины должны получить 3 дивизиона береговых ракетных комплексов. При этом два из них будут размещены на Черном море, а еще один — на Азовском.

Как известно, РК "Нептун" — это крылатые ракеты украинской разработки. Он предназначен для контроля территориальных вод, защиты военно-морских баз, других береговых объектов и инфраструктуры побережья.

Ракетный комплекс способен уничтожать боевые корабли классов крейсер, эсминец, фрегат и корвет, а также десантные, танкодесантные корабли и транспорты, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп. Ракеты могут поражать цель в сложных метеорологических условиях при активном огневом и радиоэлектронном противодействии.

Напомним, 17 июня в Одесской области успешно прошли испытания ракетного комплекса "Нептун".