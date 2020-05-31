Политика 1 час назад

Минобороны испытало "невидимую" крылатую ракету "Нептун" (ВИДЕО)

Вероятность обнаружения ракеты свели к нулю

Крылатая ракета "Нептун". Фото: Минобороны Крылатая ракета "Нептун". Фото: Минобороны
Крылатая ракета "Нептун". Фото: Минобороны

В Одесской области с 27 по 30 мая проходили очередные испытания украинского ракетного комплекса Р-360 "Нептун".

В Министерстве обороны заявили, что им удалось свести вероятность обнаружения ракеты к нулю, сообщает пресс-служба ведомства.

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Указано, что главной особенностью испытаний в этот раз были залповые пуски двух ракет по двум разным морским целям.

При этом выпущенные ракеты сопровождали авиаторы на истребителях Су-27.

"Ракеты являются современным видом вооружения, они управляемые и практически незаметные для вражеских радаров. На данном этапе выпущенные ракеты за 10-15 километров пролета снизились на высоту 5 м над уровнем моря, сводя вероятность обнаружения ракеты к нулю", — говорится в сообщении.

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Напомним, Еще 5 декабря 2018 года на полигоне в Одесской области успешно прошли испытания крылатой ракеты "Нептун" производства "ГККБ "Луч".

9 апреля 2020 года сообщалось, что украинская ракета "Нептун" пролетела 100 км и поразила цель на море.

25 апреля ВСУ испытали ракету "Ольха-М", когда было точное попадание с первого выстрела.

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