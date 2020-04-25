Политика 20 минут назад

ВСУ успешно испытали высокоточную украинскую ракету "Ольха-М" (ВИДЕО)

Реактивный боеприпас украинского производства может поразить цель с максимальной дальностью 120 км

В Одесской области на Государственном испытательном полигоне продолжаются летные испытания украинской ракеты "Ольха-М".

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

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Указано, что испытания проводятся в рамках подготовки к проведению государственных испытаний.

В свою очередь военное телевидение опубликовало видео испытания высокоточного 300 мм реактивного боеприпаса "Ольха-М" — сам пуск и попадание в цель.

Как известно, "Ольха-М" — проект создания высокоточных 300 мм реактивных боеприпасов с максимальной дальностью более 100 км, которые производятся предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины по замкнутому циклу.

Напомним, в начале апреля в Одесской области успешно прошли испытания комплекса крылатых ракет "Нептун". Во время испытания крылатых ракет была проведена проверка дальности и точности поражения морских целей. Надводные мишени были поражены на расстоянии около 100 км.

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Ранее сообщалось, что в Украине прошли испытания ракеты "Ольха-М" с дальностью поражения 120 км.

Осенью 2019 года на вооружение украинской армии поступила первая партия из 100 серийных ракет "Ольха", поставки которых также планируются на 2020 год.

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