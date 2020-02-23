Минобороны закупит около 3000 ракетных комплексов на 2,4 млрд грн

Министерство обороны Украины планирует закупить в 2020 году около 3000 ракетных комплексов и ракет к ним на сумму более 2,4 млрд грн с учетом государственных гарантий.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Указано, что по сравнению с 2019 годом финансирование ракетной программы в этом году было увеличено на 300 млн грн.

"В частности, в 2020 году спланировано завершение разработки с проведением государственных испытаний комплексов "Нептун" и "Ольха" и обеспечено их финансирование в полном объеме. После принятия их на вооружение будет осуществлена ​​закупка серийных образцов", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, согласно поручению президента, сейчас продолжается выполнение программы создания многофункционального ракетного комплекса (МФРК). Концепция указанной программы в настоящее время проходит внешнее согласование.

Как известно, 18 февраля 2020 года Советом национальной безопасности и обороны Украины принято государственный оборонный заказ на 2020 год (ДОЗ), которым в интересах Минобороны и на основании потребностей, определенных Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, предусмотрены меры на общую сумму 21,25 млрд грн.

В частности, в ДОЗ-2020 определены следующие приоритеты:

- Военно-морские Силы — разработка и поставка противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", модернизация фрегата "Гетман Сагайдачный", катеров типа "Айленд", поставки вертолетов, боевых бронированных машин;

- Войска противовоздушной обороны — восстановление зенитных ракетных комплексов, поставки радиолокационных станций, развертывание комплексов средств автоматизированной системы управления авиацией и противовоздушной обороной;

- тактическая авиация — продолжение поставки модернизированных самолетов типа МиГ-29, Су-27, Су-25;

- Сухопутные войска — разработка и поставка новых образцов ракетного и артиллерийского вооружения, бронетехники, автомобильной техники, вертолетов, беспилотных авиационных комплексов, станций радиоэлектронной борьбы, снайперского вооружения.

Отмечается, что государственный оборонный заказ формируется по приоритетным потребностям войск на основании нормативно-правовой базы в этой сфере, с учетом возможностей оборонно-промышленного комплекса и в пределах выделенных объемов финансирования.

Напомним, ранее в Одесской области прошли испытания модернизированных ракетных комплексов "Ольха-М".

Также сообщалось, что конструкторское бюро "Южное" презентовало в Киеве на выставке "Оружие и безопасность-2019" макет новой сверхзвуковой авиационной управляемой ракеты "Молния" (Блискавка), которая принадлежит к новому поколению противокорабельных ракет. Ракета предназначена для ликвидации наземных целей, бронетехники и укреплений.