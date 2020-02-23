Политика и экономика 1 час назад

Минобороны закупит около 3000 ракетных комплексов на 2,4 млрд грн

Финансирование ракетной программы в 2020 году было увеличено на 300 млн грн

Минобороны закупит около 3000 ракетных комплексов на 2,4 млрд грн Минобороны закупит около 3000 ракетных комплексов на 2,4 млрд грн
Ракетный комплекс. Фото: Минобороны

Министерство обороны Украины планирует закупить в 2020 году около 3000 ракетных комплексов и ракет к ним на сумму более 2,4 млрд грн с учетом государственных гарантий.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Указано, что по сравнению с 2019 годом финансирование ракетной программы в этом году было увеличено на 300 млн грн.

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"В частности, в 2020 году спланировано завершение разработки с проведением государственных испытаний комплексов "Нептун" и "Ольха" и обеспечено их финансирование в полном объеме. После принятия их на вооружение будет осуществлена ​​закупка серийных образцов", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, согласно поручению президента, сейчас продолжается выполнение программы создания многофункционального ракетного комплекса (МФРК). Концепция указанной программы в настоящее время проходит внешнее согласование.

Как известно, 18 февраля 2020 года Советом национальной безопасности и обороны Украины принято государственный оборонный заказ на 2020 год (ДОЗ), которым в интересах Минобороны и на основании потребностей, определенных Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, предусмотрены меры на общую сумму 21,25 млрд грн.

В частности, в ДОЗ-2020 определены следующие приоритеты:

- Военно-морские Силы — разработка и поставка противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", модернизация фрегата "Гетман Сагайдачный", катеров типа "Айленд", поставки вертолетов, боевых бронированных машин;

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- Войска противовоздушной обороны — восстановление зенитных ракетных комплексов, поставки радиолокационных станций, развертывание комплексов средств автоматизированной системы управления авиацией и противовоздушной обороной;

- тактическая авиация — продолжение поставки модернизированных самолетов типа МиГ-29, Су-27, Су-25;

- Сухопутные войска — разработка и поставка новых образцов ракетного и артиллерийского вооружения, бронетехники, автомобильной техники, вертолетов, беспилотных авиационных комплексов, станций радиоэлектронной борьбы, снайперского вооружения.

Отмечается, что государственный оборонный заказ формируется по приоритетным потребностям войск на основании нормативно-правовой базы в этой сфере, с учетом возможностей оборонно-промышленного комплекса и в пределах выделенных объемов финансирования.

Напомним, ранее в Одесской области прошли испытания модернизированных ракетных комплексов "Ольха-М".

Также сообщалось, что конструкторское бюро "Южное" презентовало в Киеве на выставке "Оружие и безопасность-2019" макет новой сверхзвуковой авиационной управляемой ракеты "Молния" (Блискавка), которая принадлежит к новому поколению противокорабельных ракет. Ракета предназначена для ликвидации наземных целей, бронетехники и укреплений.

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