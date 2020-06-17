В Одесской области испытывают комплекс "Нептун", способный поражать корабли (ФОТО)

В Одесской области в среду, 17 июня, проходят государственные военные испытания украинского комплекса крылатых ракет наземного базирования Р-360 "Нептун".

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Для того, чтобы противодействовать российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей, разработаны РК-360 МЦ "Нептун", — говорится в сообщении.

В частности, испытания проводят на полигоне ВСУ "Алиби".

В Генштабе отмечают, что комплекс может поражать боевые корабли классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей, транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов и береговых радио-контрастных целей.

Также известно, что комплекс способен работать в сложных погодных условиях, ночью и при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника. Его ракеты являются управляемыми и практически незаметными для радаров, уверяют военные.

"Ракеты проекта "Нептун" являются перспективной украинской разработкой и в случае запуска серийного производства могут стать весомым оружием сдерживания, ведь они способны уничтожать не только корабельные цели, но и наземные", — доложили в ВСУ.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что планируют приобрести около 3000 ракетных комплексов и ракет к ним более чем на 2 млрд грн.

Напомним, в Одесской области с 27 по 30 мая проходили очередные испытания украинского ракетного комплекса Р-360 "Нептун".

При этом в Министерстве обороны тогда заявили, что им удалось свести вероятность обнаружения ракеты к нулю.