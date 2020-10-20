Экономика 50 минут назад

Минобороны изменит оборонный заказ ради срочных закупок ракетных комплексов "Нептун"

В силовом ведомстве спешат закупиться мощным инструментом сдерживания агрессивных действий противника на море.

Ракетный комплекс "Нептун". Фото: Минобороны Украины Ракетный комплекс "Нептун". Фото: Минобороны Украины
Ракетный комплекс "Нептун". Фото: Минобороны Украины

Министерство обороны намерено перераспределить средства в рамках государственного оборонного заказа на 2020 год, чтобы обеспечить закупку до конца года берегового ракетного комплекса "Нептун", на что средства изначально предусмотрены не были. Об этом говорится в сообщении ведомства.

По словам министра Андрея Тарана, решением о закупке комплекса уже до конца текущего года Минобороны демонстрирует безоговорочную заинтересованность как можно скорее получить "Нептун" в боевом порядке.

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"Должны состояться все предусмотренные процедуры. Теперь комплекс может заказываться и закупаться как серийный образец. В ближайшее время сформируем официальный заказ, задачи по количеству и срокам их поставки. Необходимые средства для закупки в наличии", — отметил он.

По словам министра, "Нептун" хорошо продемонстрировал свои боевые возможности в ходе испытаний.

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"Он станет мощным инструментом сдерживания агрессивных действий противника на море. Дивизионы, вооруженные этим комплексом, будут размещены в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей", — сказал он.

Чиновник отметил, что следующим этапом должна стать работа над созданием корабельного варианта комплекса "Нептун". По словам Тарана, проектируемые сегодня для Военно-морских сил ракетные катера уже должны быть адаптированными для использования противокорабельной ракеты, входящей в состав "Нептуна".

Напомним, еще 23 августа Таран распорядился принять комплекс 360МЦ "Нептун" на вооружение Вооруженных сил Украины.

Ранее президент Владимир Зеленский пообещал полностью оснастить ВМСУ ракетным оружием как главным фактором сдерживания.

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