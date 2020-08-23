Армия Украины пополнилась более 130 образцами вооружения и военной техники

Подразделения Вооруженных сил Украины 23 августа получили 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи и 78 приборов наблюдения.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на церемонии поднятия Государственного Флага, сообщает пресс-служба главы государства.

"Сегодня в подразделения Вооруженных сил для выполнения задач по назначению передается 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи, 78 приборов наблюдения. Это — модернизированные танки Т-64, новейшие бронетранспортеры, боевые машины пехоты и тактические бронированные машины, а также современные комплексы радиоэлектронной борьбы и средства наблюдения", — сказал Зеленский.

Он акцентировал внимание на том, что переоснащение украинской армии, принятие на вооружение новейших боевых систем, приведение органов военного управления в соответствие со стандартами НАТО для страны является обязательным.

Глава государства также напомнил, что в 2020 году общий ресурс на национальную безопасность и оборону по сравнению с прошлым годом увеличен почти на 28 млрд грн, и, несмотря на пандемию COVID-19, расходы на эту сферу не изменились.

Указано, что после выступления президент вручил сертификаты на вооружение представителям Вооруженных сил Украины.

Как сообщалось, в воскресенье, 23 августа, в Украине отмечается День Государственного Флага.

Напомним, в Одесской области 17 июня прошли государственные военные испытания украинского комплекса крылатых ракет наземного базирования Р-360 "Нептун".