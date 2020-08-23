В Украине 23 августа отмечают День Государственного Флага

В воскресенье, 23 августа, в Украине отмечается День Государственного Флага.

Праздник установлен "в честь многовековой истории украинского государственного созидательства, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины", говорится в указе президента от 23 августа 2004 года, передает "Укринформ".

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Указано, что в 2009 году были внесены изменения в этот указ и введена ежегодная официальная церемония поднятия флага 23 августа по всей Украине.

Тем временем президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственного Флага и призвал вывешивать флаги из окон.

"Все знают, какие цвета символизируют свободу, несокрушимость и достоинство. Это — синий и желтый. Цвета украинского флага. Цвета украинской души", — отметил глава государства в Facebook.

Он призвал украинцев вывесить сегодня флаг из своего окна или повязать на руку сине-желтую ленту, "или просто про себя, в душе, попросите у Бога процветания для нашей страны".

Как известно, государственный флаг — неотъемлемый атрибут каждой страны, который олицетворяет самобытность и преемственность ее государственно созидательных традиций. Его эволюция своеобразным способом отражает многовековые процессы развития, становления и жизнедеятельности государственных образований.

Стабильное сочетание синего и желтого цветов на украинском национальном флаге историки фиксируют с середины XIX века.

В период "весны народов" в 1848 году "Головна руська рада" провозгласила всеукраинским гербом старинный герб князей Романовичей, Львовские земли и Русское воеводство — изображали золотого льва, опирающегося на скалу, на голубом фоне. Именно такие изображения имели на своих флагах отряды Национальной гвардии в Яворове и других городах Галичины. В это же время в соответствии с геральдическими обычаями закрепилось сочетание желтой и синей полос на прямоугольном полотнище.

Утверждение же сине-желтого флага как государственного произошло с провозглашением Украинской Народной Республики (УНР). Затем в истории Украины был период красного "серпасто-молоткастого", а за сине-желтый сажали в тюрьмы.

В новейшие времена национальный сине-желтый флаг впервые официально появился на ратуше города Стрый 14 марта 1990 года. В Киеве флаг был поднят над городской мэрией позже — 24 июля 1990 года.

23 августа 1991 года группой народных депутатов сине-желтый украинский флаг был внесен в сессионный зал Верховной Рады, а уже 4 сентября был торжественно поднят над зданием парламента.

18 сентября 1991 года было подписано постановление о разрешении "в протокольных мероприятиях использовать сине-желтый флаг", а постановление ВР Украины от 28 января 1992 года предоставило ему статус Государственного. Окончательно Флаг Государства Украина утвержден статьей 20 Конституции Украины в 1996 году.

Напомним, 15 августа активисты с помощью воздушных шариков запустили в небо возле пункта пропуска Чонгар на административной границе с оккупированным Крымом огромный украинский флаг.