Активисты запустили в небо над Крымом огромный украинский флаг (ФОТО, ВИДЕО)

Активисты с помощью воздушных шариков запустили возле пункта пропуска Чонгар на административной границе с оккупированным Крымом огромный украинский флаг.

По их прогнозам, он должен облететь весь полуостров, сообщает бывший политзаключенный Владимир Балух в Facebook.

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Указано, что сделали это активисты ко Дню государственного флага, который будет отмечаться 23 августа.

"Друзья! Собратья! Украина! Наш флаг уже над Крымом! Эмоции невероятные! Сейчас будем запускать воздушную почту с открытками! Вместе мы сила! Украина победит!" — написал Балух в соцсети.

При этом видео украинского флага в небе опубликовали и другие активисты.

В эфире "5 канала" Балух рассказал, что флаг достигает 25 метров. По прогнозам, он должен облететь территорию всего аннексированного полуострова.

"У нас 23 числа День государственного флага Украины, и как раз накануне хотелось запустить этот флаг. А сегодня ветер наш, небо чистое, видно будет издалека. Люди наши там, на оккупированной территории, ждут от нас светлого посыла", — рассказал активист.

Напомним, в 2014 году Россия аннексировала украинский Крым. Сначала на полуострове появились так называемые "зеленые человечки" (кадровые российские военные). Вскоре, нарушая украинское и международное законодательство, РФ провела так называемый "референдум" относительно статуса Крыма.

Согласно российским данным, 96,77% жителей Крыма якобы поддержали присоединение полуострова к России, в Севастополе за присоединение к РФ якобы проголосовали 95,6% горожан.

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Большинство стран-членов ООН и другие международные организации не признали этот "референдум", проведенный оккупационными властями. В то же время уже через 2 дня, 18 марта 2014 года, в Кремле состоялось подписание так называемого "Договора о принятии Республики Крым в состав Российской Федерации".

Сейчас оккупационная власть на полуострове преследует, задерживает и незаконно судит украинских и крымскотатарских активистов, нарушает права человека.