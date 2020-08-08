По поручению Зеленского Кабмин закрыл КПП на въезд в оккупированный Крым до сентября

Кабинет министров Украины принял решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя и выезда из нее.

Как сообщил в своем Telegram-канале министр Кабинета министров Олег Немчинов, это обусловлено поручением президента пересмотреть режим работы контрольных пунктов въезда-выезда на временно оккупированную территорию Крыма и города Севастополя.

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Работа контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым прекратится с 8:00 9 августа до 8:00 30 августа 2020 года.

Пропуск будет разрешен только для граждан Украины и членов их семей следующих категорий:

– место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано в Автономной Республике Крым или городе Севастополе, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества — на въезд;

– место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано за пределами Автономной Республики Крым или города Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества — на выезд;

– которые дали согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома";

– лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества.

Выезд из временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как сообщалось, после оккупации Крыма Россией полуостров вынужден обходиться запасами местных водохранилищ, которые с начала 2020 года обмелели до критического минимума.

При этом тема подачи воды в Крым возобновилась в начале года, когда глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что согласен пустить воду на полуостров в обмен на уступки президента РФ Владимира Путина по Донбассу.

Также тогда новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль чуть ли не в первом своем заявлении на посту выступил за возобновление подачи воды в оккупированный Россией Крым.

В конце июля нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко заявил, что президент Владимир Зеленский не поддерживает идею возможного возобновления водоснабжения оккупированного Крыма.