Премьер Шмыгаль выступил за возобновление подачи воды в Крым (ВИДЕО)

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил за возобновление подачи воды в оккупированный Россией Крым.

Об этом глава правительства заявил в эфире телеканала "1+1".

При этом он подчеркнул, что в Крыму живут украинцы, которых нельзя бросать.

"Неподача воды приведет к гуманитарной катастрофе. Там живут украинцы. Мы не перекроем воду для украинцев. Крым — это Украина! Там живут украинцы. Оккупант не может нести ответственность за украинцев, которые там живут", — заявил Шмыгаль.

Также премьер заверил, что вода будет подаваться для потребителей, а не военных баз и предприятий оккупированного полуострова. Правда, на вопрос, как он разделит воду из одного канала, Шмыгаль четко ответить не смог.

Позже глава правительства в Facebook "откорректировал" свое заявление по поводу подачи воды в Крым.

"Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям, и воду, которая пойдет на военные базы, невозможно. Этот тезис потерялся в шуме студии. Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать этого до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины", — написал Шмыгаль в соцсети.

Напомним, 4 марта 2020 года Верховная Рада Украины поддержала кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины. За это решение проголосовал 291 народный депутат.

А также 4 марта 2020 года Верховная Рада Украины отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука. За это решение проголосовали 353 народных избранника.