В аннексированном Крыму пересохла часть Белогорского водохранилища (ФОТО)

Состояние Белогорского водохранилища в аннексированном Крыму в июле 2020 года значительно ухудшилось.

Вслед за высыханием верховий водоема в мае, сейчас полностью пересохла и срединная часть водохранилища, от которого осталась лишь малая часть, примыкающая к плотине, сообщает "Крым.Реалии".

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Обычно многоводная река Биюк-Карасу, питающая Белогорское водохранилище, превратилась в ручей.

По информации местных жителей, такого низкого уровня воды в это время года на их памяти еще не наблюдалось.

"Ситуация очень тревожная, водохранилище на грани высыхания, а это значит, что уничтожается сформировавшаяся десятилетиями флора и фауна водоема. Знаю, что сейчас там ведется интенсивная рыбалка. На этой неделе военные проложили водовод из Тайганского водохранилища на Симферополь. То есть заберут последние остатки воды на нужды крымской столицы. Так что осенью имеем все шансы впервые в истории увидеть пересохшими как Белогорское, так и рядом лежащее Тайганское водохранилище", — сообщил активист движения "Свободный Крым" из Белогорского района Решад Меметов.

Ранее так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов утверждал, что запас воды в 3 основных источниках водоснабжения Симферополя — Аянском, Симферопольском и Партизанском водохранилищах — достаточен для бесперебойного водоснабжения города в течение 3,5 месяцев даже при условии полного отсутствия осадков.​

Напомним, в Херсонской облгосадминистрации 4 апреля сообщили о наполнении Северо-Крымского канала и заверили, что в аннексированный Крым вода по каналу не поступает.

В Постоянном представительстве президента Украины в АРК напомнили, что поставка воды в аннексированные Россией Крым и Севастополь по Северо-Крымскому каналу возможна только после деоккупации полуострова.

Как известно, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

На данный момент запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. "Власти" Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.

Ранее сообщалось, что на начало июня 2020 года в водохранилищах оккупированного Крыма воды стало в 2,3 раза меньше, чем в 2019 году. В частности, в местном гидрометцентре заявили, что в мае наполнение водохранилищ Крыма было незначительным.