Из перечня неподлежащих приватизации исключили 2 госкомпании, которые подают воду в Крым

В законопроект №2831-1 авторства депутатов от "Слуги народа" из перечня предприятий, не подлежащих приватизации, исключили Управление Северо-Крымского канала и Управление Главного Каховского магистрального канала, которые обеспечивают подачу воды на Крымский полуостров.

Об этом во вторник, 16 июня, заявил народный депутат фракции "Голос" Ярослав Юрчишин агентству "Интерфакс-Украина".

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Сегодня на комитете по вопросам антикоррупционной политики будет попытка вернуть украинскую воду в Крым для того, чтобы обеспечивать потребности оккупантов. В законопроекте 2831-1 авторства "Слуг народа" из перечня предприятий, не подлежащих приватизации, исчезли Управление Северо-Крымского канала и Управление главного Каховского магистрального канала. По сути — это 2 государственных предприятия, ключевой задачей которых является обеспечивать Крым украинской водой", — рассказал нардеп.

Он считает, что такие действия его коллег из "Слуги народа" — это попытка найти механизм возобновления поставок воды на Крымский полуостров.

"Странным образом в законопроекте, который инициировали депутаты большинства, исчезает запрет на приватизацию государственных предприятий, которые обеспечивают работу крымских каналов. Что это? Очередное проявление непрофессионализма или реализация российских планов?" — добавил Юрчишин.

Ранее сообщалось, что на начало июня 2020 года в водохранилищах оккупированного Крыма воды стало в 2,3 раза меньше, чем в 2019 году.

В частности, в местном гидрометцентре заявили, что в мае наполнение водохранилищ Крыма было незначительным.

Напомним, 6 марта тогда еще новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил за возобновление подачи воды в оккупированный Россией Крым.