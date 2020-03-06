Подача воды в Крым: как политики отреагировали на заявление нового премьера

Спустя всего несколько часов после присяги, новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль шокировал страну заявлением — дальнейший отказ поставлять воду в оккупированный Крым обернется гуманитарной катастрофой. "Это не вопрос торговли с оккупантами, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму", — отметил он на одном из политических ток-шоу. В пятницу, 6 марта, в Верховной Раде премьер уточнил — никто не будет поставлять воду на промышленные и военные объекты оккупанта. Ее должны получить украинцы для личных нужд — цистернами, канистрами, бутылками, но должны.

"Мы говорим о нашей обязанности перед украинцами в Крыму", — добавил Шмыгаль, однако волну негодования в отечественной политике было уже не остановить. Народные депутаты, чиновники и эксперты подхватили тему, объясняя, почему этого делать не стоит.

Мнения и оценки украинской общественности собрал корреспондент Delo.ua.

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С резкой критикой этой инициативы выступила заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева, отметившая — позиция представительства не изменилась и государство-оккупант (РФ) несет полную ответственность за украинцев, которые живут на полуострове.

"И никакой воды в Крым до полной деокупации полуострова. Дискуссия по заботе о гражданах ведется не впервые. Причины две: российский нарратив и отсутствие осведомленности о ситуации в Крыму, недостаточные знания международного права, анализа того, что произойдет с нашими гражданами, если воду пустят (еще большее давление и репрессии, ведь в РФ освободятся деньги для усиления военных и силовиков)", - подчеркнула она.

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Ташева добавила, что она, а также вся ее команда, готовы уйдут в отставку, если решение по Крыму все-таки будет принято.

Отреагировали на планы Шмыгаля и оппозиционные политики. Лидер политической партии "Голос", народный депутат Святослав Вакарчук задался вопросом, серьезно ли говорил премьер-министр, а нардеп из его фракции Юлия Клименко прямо задала вопрос премьеру: "Люди в Крыму обеспечены водой. Единственное, не хватает воды на военные объекты оккупантов. Крым превратился в военную базу. Вы хотите подавать воду агрессору?"

Нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев объяснил, почему задуманное чиновником невозможно. "Подача воды невозможна без заключения сделок, которые, в случае заключения, приведут к юридическому признанию российской оккупации Крыма", — отметил он.

Его коллега по фракции Алексей Гончаренко признался, что Шмыгаль дал ему гарантию по поводу водоснабжения. "Я знаю проблему не понаслышке, ведь возглавлял межфракционное объединение "Крым" и точно знаю, что люди возмущены. В ответ премьер гарантировал мне, что водоснабжение по каналу не будет восстановлено. Также не может идти речь о продаже воды России. С его слов, он имел в виду, что Украине придется реагировать, если оккупант перестанет давать воду людям и устроит геноцид в Крыму. Я ему ответил, что тогда это будет компетенция Гаагского трибунала", — рассказал Гончаренко.

Фракция "ЕС" вообще достаточно резко отреагировала на инициативу Шмыгаля. Народный депутат Виктория Сюмар подчеркнула — гуманитарная катастрофа в Крыму случилась в 2014 году. "Вода в Крым — один из очень немногих козырей украинской власти в этом противостоянии с ядерным оккупантом. И его нельзя сдавать под соусом красивых слов. Надо наконец учиться пользоваться, а не разбрасываться стратегическими преимуществами", — отметила она.

Глава политической партии "Самопомощь" Оксана Сыроид также считает, что решение по воде легитимизирует оккупированный полуостров и настаивает — это "откроет путь для признания Крыма российским на международном уровне". Народный депутат от "Батькивщины" Валентин Наливайченко тоже напомнил, что Россия оккупировала полуостров шесть лет назад и понимала, что не сможет "обеспечить людей водой, электричеством и развивать экономику Крыма".

"Поэтому в нашем плане мира для восстановления территориальной целостности, безусловно, должна быть и вода, и электричество. Но после деоккупации, после вывода войск агрессора. Это и есть наш реальный план достижения мира на всей территории Украины, включая Крым", — прокомментировал он ситуацию.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин говорит, что с подачей воды в Крым есть риск, что с агрессора снимут санкции. "Статус Крыма будет приравнен к статусу балтийских стран в СССР: оккупацию не признаем, но все остальное — пожалуйста. Это окончательный конец борьбы за Крым, он не будет проблемой для России. Для нее Крым — это военная база, а люди — "довесок" к ней. Постоянные "тестовые шарики" относительно подачи воды в Крым — это желание "убить двух зайцев": угодить РФ для дальнейшей нормализации отношений и использовать благоприятное, к сожалению, отношение многих украинцев к восстановлению водоснабжения Крыма, которые не понимают, что начало по воде — это не начало деоккупации, а ее конец", — подытожил он.

Наконец, отреагировали на заявление Шмыгаля и оккупанты. Так называемый "вице-спикер крымского парламента" Владимир Бобков отметил, что они не будут "в расчете экономических и стратегических перспектив полуострова рассчитывать на поставку воды из Украины". Он выразил уверенность, что дальше "каких-то точечных заявлений дело не пойдет". Однако Бобков поприветствовал "смену тональности официальных лиц" Украины. Непосредственно в самой России тоже высказались по поводу крымской воды. Член комитета Совета Федерации по международным делам, "сенатор от Крыма" Сергей Цеков слова Шмыгаля поддержал, но выразил сомнения, что эти планы удастся реализовать.

Напомним, еще в феврале глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отмечал — подача воды в аннексированный Крым, в обмен на вывод российских войск с Донбасса, может стать "допустимым компромиссом". При этом ранее стало известно, что в аннексированном Симферополе не хватает воды. По оценке Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма, запасов, которые есть, хватит на 90-100 дней.