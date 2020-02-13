Депутат от "Слуги народа" предложил продавать воду в Крым по цене российского газа

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук поддержал возобновление подачи воды в оккупированный Крым.

Об этом он заявил в эфире телеканала "НАШ". По словам нардепа, в Крыму живут украинцы, которым украинские власти должны помогать.

"Мне непонятно: это что, Крым, который мы хотим вернуть, где, в том числе, живут украинцы, Крым, где есть плодородные земли, мы хотим высушить? Если мы так будем думать, то лет через 5-10 и сами не захотим эту пустыню", — сказал он.

Камельчук подчеркнул, что нужно быть дальновидными, ведь Украина должна подать воду в Крым не для кого-то другого, а для себя.

"Почему бы нам не заключить контракт на водоснабжение. Может, мы воду по такой же цене, как газ нам Россия, будем продавать", — предложил Камельчук.

Кроме этого, депутат выступает за то, чтобы выплачивать пенсии жителям оккупированных территорий Донбасса.

"Неважно, где украинец находится и живет, обязанность Украины — выплачивать пенсии", — заявил Камельчук.

Напомним, ранее глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на одном из ток-шоу предложил компромисс с Российской Федерацией: вернуть воду в Крым в обмен на вывод войск РФ из Донбасса.

Новый глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что предложение возобновить поставки воды в аннексированный Крым взамен на вывод российских войск из Донбасса — это личное мнение Давида Арахамии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия готова рассмотреть возможность коммерческих поставок воды с материковой Украины на оккупированный Крым.