В реках оккупированного Крыма воды стало в два раза меньше — СМИ

На начало июня текущего года, в водохранилищах оккупированного Крыма воды стало в 2,3 раза меньше, чем в прошлом году.

По информации РИА Новости, в местном гидрометцентре заявили, что в мае наполнение водохранилищ Крыма было незначительным.

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"Продолжается интенсивная сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока, общий суммарный запас воды в которых к началу лета составил 85,16 млн кубометров, что на 9,62 млн меньше, чем месяц назад… Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу нынешнего лета на 110,14 млн кубометров меньше, чем к началу лета 2019 года", — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что истощению запасов воды способствовала кратковременность и неравномерность осадков на полуострове в мае.

Так, если в горах за месяц выпало 55,5-77,3 мм осадков, что составило 82-102% от нормы, то в бассейнах рек Салгир, Биюк-Карасу, Кучук-Карасу, Су-Индол — в пределах 29-62%, а в бассейне реки Черная у села Родниковское (источник наполнения самого крупного в Крыму Чернореченского водохранилища) выпало всего 9,3 мм, что на 80 % меньше нормы.

До аннексии Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал.

Ранее сообщалось, что к конце апреля в реках и водохранилищах Украины наблюдался очень низкий уровень воды из-за бесснежной зимы и отсутствия дождя.

Напомним, в Чернигове уровень воды в реке Десна упал до минимума за 140 лет наблюдений.