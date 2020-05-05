Уровень воды в Десне достиг 140-летнего минимума — Черниговская ОГА

В Чернигове уровень воды в реке Десна упал до минимума за 140 лет наблюдений. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Черниговской облгосадминистрации Андрей Прокопенко.

"По состоянию на утро сегодняшнего дня имеем показатель 145 см над "0" поста. Для сравнения, нормальным средним уровнем для Десны в этот период считается 680 см над "0" поста. Поскольку обычно каждый год на это время приходится пик весеннего наводнения. Сейчас же метеорологи бьют тревогу − разница с нормой составляет более пяти метров. Подобная ситуация и на других территориях области", − написал Прокопенко.

По его словам, в случае жары и отсутствия осадков летом уровень воды может упасть до критического − 50-70 см над "0" поста.

"Для сравнения нормальным средним уровнем для Десны в этот период считается 680 см над "0" поста. Потому что обычно, ежегодно в настоящее время приходится пик весеннего половодья. Сейчас же метеорологи бьют тревогу — разница с нормой составляет более 5 метров. Подобная ситуация и на других территориях области. Наводнение вообще отсутствует — ни в коем месте вода не вышла на поймы, нерестилищ нет, эффекта санитарной очистки реки тоже нет. Фактически, Десна питается исключительно с грунтовых вод", — сообщил Прокопенко.

Чиновник подчеркнул, что Деснянское бассейновое управление водных ресурсов пытается по максимуму сохранить водный баланс в области. В частности, для удержания воды в руслах каналов опущены затворы на всех 1 715 водорегулирующих сооружениях, которые находятся на балансе управления.

Прокопенко отметил, что на сегодняшний день объем воды в 75 каналах рек более или менее достаточный — 10 млн кубометров.

"Учитывая аномальное обезвоживание водоемов особенную актуальность приобретает вопрос надлежащего оформления и содержание внутрихозяйственных мелиоративных систем в области. В свое время они принадлежали колхозам и в соответствии с постановлением КМУ от 13 августа 2003 года подлежали безвозмездной передаче в коммунальную собственность. Большинство этих систем до сих пор не имеет соответствующей документации и остается бесхозяйственной. Это также создает дисбаланс гидротехнического режима и приводит к неконтролируемому осушению территорий. Кроме природных, есть определенные рукотворные факторы, углубляющие водный кризис. Значительный вред водоемам наносят стихийные разорения лугов и пастбищ при осуществлении хозяйственной деятельности в прибрежных защитных полосах. В последнее время из территориальных общин поступает все больше сигналов о таких незаконных действиях. Больше всего нарушений Водного и Земельного кодексов Украины зафиксировано в Менском, Сосницком и Куликовском районах (из последних — в селах Максаки и Борковка). Отдельные вмешательства в охранные прибрежные зоны достигают 150-200 гектаров земельной площади. Распахивают не только в пределах Десны, но и малых рек, пойменных озер", — написал Прокопенко.

Напомним, в ГСЧС ранее сообщали, что на реках и водохранилищах Украины наблюдается очень низкий уровень воды из-за бесснежной зимы и отсутствия дождя.