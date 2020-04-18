Вылов рыбы на Азовье вырос в четыре раза — Госрыбагентство

За первые три месяца 2020 года общий промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов в Азовском море увеличился почти в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства, с января по март включительно украинские рыбаки выловили на Азовье 421 тонну рыбы и других водных биоресурсов. При этом, в марте прошлого года в Азовском море выловили 115 тонн рыбы и морских биоресурсов.
Всего с начала 2020 года общий промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов составил 2 тысячи 194 тонны:
– Черное море — 70 тонн;
– Азовское море — 421 тонн;
– причерноморские лиманы — 0,7 тонн;
– река Дунай — 50 тонн;
– низовья реки Днестр с лиманом и Кучурганское водохранилище — 598 тонн;
– Днепровско-Бугская эстуарная система — 135 тонн;
– водохранилища реки Днепр — 907 тонн: Киевское водохранилище — 72 тонн, Каневское — 50 тонн, Кременчугское — 55 тонн, Каменское — 186 тонн, Днепровское — 183 тонн, Каховское — 362 тонн;
– другие водоемы — 12 тонн.
Больше всего в январе — марте выловлено:
– серебряный карась — 1 128 тонн;
– тюлька, верховодка — 383 тонны;
– лещ — 99 тонн;
– растительноядные виды рыб — 76 тонн;
– плотва — 76 тонн;
– плоскирка — 51 тонна;
– карп, сазан — 47 тонн;
– сельдь черноморская — 42 тонны.
Напомним, согласно статистике Государственной фискальной службы, живая рыба вообще не экспортировалась с 2013 года.
Украина возобновила экспорт живой рыбы в 2017 году. Тогда была отправлена за границу 221 тонна на сумму $255 тысяч.