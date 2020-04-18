Вылов рыбы на Азовье вырос в четыре раза — Госрыбагентство

За первые три месяца 2020 года общий промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов в Азовском море увеличился почти в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства, с января по март включительно украинские рыбаки выловили на Азовье 421 тонну рыбы и других водных биоресурсов. При этом, в марте прошлого года в Азовском море выловили 115 тонн рыбы и морских биоресурсов.

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Всего с начала 2020 года общий промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов составил 2 тысячи 194 тонны:

– Черное море — 70 тонн;

– Азовское море — 421 тонн;

– причерноморские лиманы — 0,7 тонн;

– река Дунай — 50 тонн;

– низовья реки Днестр с лиманом и Кучурганское водохранилище — 598 тонн;

– Днепровско-Бугская эстуарная система — 135 тонн;

– водохранилища реки Днепр — 907 тонн: Киевское водохранилище — 72 тонн, Каневское — 50 тонн, Кременчугское — 55 тонн, Каменское — 186 тонн, Днепровское — 183 тонн, Каховское — 362 тонн;

– другие водоемы — 12 тонн.

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Больше всего в январе — марте выловлено:

– серебряный карась — 1 128 тонн;

– тюлька, верховодка — 383 тонны;

– лещ — 99 тонн;

– растительноядные виды рыб — 76 тонн;

– плотва — 76 тонн;

– плоскирка — 51 тонна;

– карп, сазан — 47 тонн;

– сельдь черноморская — 42 тонны.

Напомним, согласно статистике Государственной фискальной службы, живая рыба вообще не экспортировалась с 2013 года.

Украина возобновила экспорт живой рыбы в 2017 году. Тогда была отправлена за границу 221 тонна на сумму $255 тысяч.