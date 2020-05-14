Общество 30 минут назад

Украине угрожает дефицит воды — СНБО

Вероятность маловодие потребует оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления

Украине угрожает дефицит воды — СНБО Украине угрожает дефицит воды — СНБО
Днепр. Фото: Delo.ua

Представители министерств и ведомств, научных учреждений, специалисты аппарата СНБО Украины рассмотрели состояние поверхностных водных объектов и прогнозные показатели обеспеченности населения и отраслей экономики Украины поверхностно водными ресурсами в течение текущего года.

Согласно информации Государственного агентства водных ресурсов Украины, последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку.

Кратко и по делу в Telegram

Как отметил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, вероятность маловодие потребует оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления.

Кроме этого, Данилов обратил внимание на важность проведения полной инвентаризации источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин для привлечения их к системам водоснабжения.

Читайте также:
Уровень воды в Десне достиг 140-летнего минимума — Черниговская ОГА

Во время заседания также говорилось о необходимости привлечения дополнительных финансовых ресурсов для модернизации систем централизованного водоснабжения для обеспечения населения качественной питьевой водой.

Также был инициирован и обсужден вопрос о необходимости разработки водной стратегии Украины.

По итогам совещания принято протокольное решение с рекомендациями Кабинету министров Украины по обеспечению водной безопасности государства в 2020 году.

Ранее сообщалось, что в реках и водохранилищах Украины наблюдается очень низкий уровень воды из-за бесснежной зимы и отсутствия дождя.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украина выполнила все условия для четвертого транша помощи ЕС — Еврокомиссия
Украина выполнила все условия для четвертого транша помощи ЕС — Еврокомиссия
Европарламент одобрил ускоренное рассмотрение выделения Украине 1,2 млрд евро
Европарламент одобрил ускоренное рассмотрение выделения Украине 1,2 млрд евро
Кабмин запретил украинцам выезжать в Беларусь по украинскому паспорту
Кабмин запретил украинцам выезжать в Беларусь по украинскому паспорту
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: Anticrisis business talks с Абрамовой, Левиным и Ткаченко / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Пустые летние террасы и переполненные барбершопы: как столица выходит из карантина (ФОТО)

  3. Первая очередь ТРЦ и БЦ Retroville в Киеве откроется 29 мая

  4. Украине угрожает дефицит воды — СНБО

  5. Capital Times ухудшил прогноз развития украинской экономики

Загрузка...