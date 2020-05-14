Украине угрожает дефицит воды — СНБО

Представители министерств и ведомств, научных учреждений, специалисты аппарата СНБО Украины рассмотрели состояние поверхностных водных объектов и прогнозные показатели обеспеченности населения и отраслей экономики Украины поверхностно водными ресурсами в течение текущего года.

Согласно информации Государственного агентства водных ресурсов Украины, последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку.

Как отметил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, вероятность маловодие потребует оптимизации использования водных ресурсов и экономного водопотребления.

Кроме этого, Данилов обратил внимание на важность проведения полной инвентаризации источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин для привлечения их к системам водоснабжения.

Во время заседания также говорилось о необходимости привлечения дополнительных финансовых ресурсов для модернизации систем централизованного водоснабжения для обеспечения населения качественной питьевой водой.

Также был инициирован и обсужден вопрос о необходимости разработки водной стратегии Украины.

По итогам совещания принято протокольное решение с рекомендациями Кабинету министров Украины по обеспечению водной безопасности государства в 2020 году.

Ранее сообщалось, что в реках и водохранилищах Украины наблюдается очень низкий уровень воды из-за бесснежной зимы и отсутствия дождя.