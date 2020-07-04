Политика 20 минут назад

Крым будет деоккупирован и Россия уберется с полуострова — МИД

Вопрос временной оккупации Крыма Россией поднимался на встрече руководителей МИД Украины и Турции

Дмитрий Кулеба. Фото: МИД Дмитрий Кулеба. Фото: МИД
Дмитрий Кулеба. Фото: МИД

Крым будет неизбежно деоккупирован, а на полуострове снова воцарится свобода, туда вернутся Украина и крымские татары.

Об этом на встрече с украинской и крымскотатарской общинами в Анталии заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает "Укринформ".

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Указано, что вопрос временной оккупации Крыма Россией поднимался на встрече Кулебы с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

"Украина и Турция очень много делают вместе. Вчера провел успешные переговоры с моим коллегой Мевлютом Чавушоглу. Это один из тех редких случаев в дипломатии, когда у нас не было ни одного проблемного вопроса, не было тем, по которым бы у нас не было общей позиции. Начиная от Крыма, который неизбежно будет деоккупирован — Россия уберется из Крыма, и там вновь воцарится свобода, вернутся крымские татары, вернется Украина и полуостров будет процветать, и заканчивая темами торговли и обороны", — отметил глава украинского МИД.

По его словам, основой всех взаимоотношений есть связи между людьми, которые перерастают в более глобальные вещи — связи между народами и крепкие отношения между государствами.

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Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 3-4 июля находится с рабочим визитом в Анталии.

3 июля он встретился с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Министры председательствовали на VIII заседании Совместной группы стратегического планирования.

Напомним, Европейский Союз принял окончательное решение о продлении санкций против России еще на полгода — до 31 января 2021 года.

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