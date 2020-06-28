В США планируют выделить $3,8 млрд на сдерживание России в Европе

Конгреcc США может выделить $3,8 млрд на сдерживание России в Европе. Об этом стало известно в субботу, 27 июня, из проекта оборонного бюджета США на следующий финансовый год, передает Deutsche Welle.

Как отмечается на портале, текст документа опубликован на официальной странице комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

Предполагается, что деньги пойдут на осуществление стратегических морских перевозок и спутниковую связь, а также на подводные лодки и противолодочный военный потенциал.

В проекте бюджета также предлагается запретить финансирование любой деятельности, способствующей признанию российского суверенитета над Крымом, а также и дальше ограничивать военное сотрудничество США с Россией за исключением тех случаев, когда речь идет о предотвращении риска конфликтов.

Проект оборонного бюджета США будет обсуждаться комитетом в начале июля, после этого он будет направлен на рассмотрение Палаты представителей Конгресса.

В прошлом году на сдерживание России было выделено $6,3 млрд.

Напомним, в феврале Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций, введенных ранее в отношении Российской Федерации из-за ситуации в Украине.

В марте Трамп продлил действие исполнительных указов о санкциях за кибератаки против Соединенных Штатов, которые были введены, в том числе, против России.