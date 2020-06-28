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В мире 10 минут назад

В США планируют выделить $3,8 млрд на сдерживание России в Европе

Деньги пойдут на осуществление стратегических морских перевозок, спутниковую связь, а также на подводные лодки и противолодочный военный потенциал

Фото: Asia Times Фото: Asia Times
Фото: Asia Times

Конгреcc США может выделить $3,8 млрд на сдерживание России в Европе. Об этом стало известно в субботу, 27 июня, из проекта оборонного бюджета США на следующий финансовый год, передает Deutsche Welle.

Как отмечается на портале, текст документа опубликован на официальной странице комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

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Предполагается, что деньги пойдут на осуществление стратегических морских перевозок и спутниковую связь, а также на подводные лодки и противолодочный военный потенциал.

В проекте бюджета также предлагается запретить финансирование любой деятельности, способствующей признанию российского суверенитета над Крымом, а также и дальше ограничивать военное сотрудничество США с Россией за исключением тех случаев, когда речь идет о предотвращении риска конфликтов.

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Проект оборонного бюджета США будет обсуждаться комитетом в начале июля, после этого он будет направлен на рассмотрение Палаты представителей Конгресса.

В прошлом году на сдерживание России было выделено $6,3 млрд.

Напомним, в феврале Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций, введенных ранее в отношении Российской Федерации из-за ситуации в Украине.

В марте Трамп продлил действие исполнительных указов о санкциях за кибератаки против Соединенных Штатов, которые были введены, в том числе, против России.

 

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