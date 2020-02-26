Трамп продлил санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций, введенных ранее в отношении Российской Федерации из-за ситуации в Украине.

Соответствующий документ обнародован на сайте Белого Дома.

"Действия и политика, о которых говорится в этих указах, по-прежнему представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов. По этой причине чрезвычайное положение в стране, объявленное 6 марта 2014 года, и меры, принятые в этот день, 16 марта 2014 года, 20 марта 2014 года, 19 декабря 2014 года и 20 сентября 2018 года, чтобы справиться с этой чрезвычайной ситуацией, должны продолжать действовать после 6 марта 2020 года. Поэтому я продлеваю на год национальное чрезвычайное положение, объявленное в указе 13660", — говорится в документе.

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Это сообщение должно быть опубликовано в Федеральном реестре и передано в Конгресс.

Санкции против России по ситуации в Украине были введены администрацией президента Барака Обамы в 2014 году. Первые санкции вступили в силу 6 марта 2014 года, позже — 16 марта, 20 марта и 19 декабря того же года — санкции расширялись.

С момента введения санкций они ежегодно продлеваются на 12 месяцев.

Кроме этого, санкции в отношении РФ ввел Европейский Союз. Так, 11 сентября 2019 года Совет Европейского Союза продолжил до 15 марта 2020 года персональные санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины, в частности за аннексию Крыма.

21 июня 2019 года в связи с несоблюдением условий Минских соглашений на Донбассе Европейский Союз решил продлить еще на полгода секторальные экономические санкции против России.